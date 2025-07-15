Инфляционное давление сохраняется: какие продукты и услуги подорожали в июне

Потребительские цены продолжают расти, а влияние на удорожание продуктов и услуг оказывают как внутренние, так и внешние причины, сообщает Zakon.kz.

В июне годовая инфляция продолжила ускоряться седьмой месяц подряд, составив 11,8%. Как сообщается в обзоре Национального банка, основной вклад в ускорение годовой инфляции внесло удорожание продуктов питания и непродовольственных товаров.

По данным финансового регулятора, цены на отдельные продукты питания продолжают расти на фоне высокого экспорта и роста импортных цен.

Так, в июне годовая продовольственная инфляция ускорилась до 10,6%. В том числе продолжился рост цен на мясо на фоне снижения предложения на внутреннем рынке ввиду увеличения объемов экспорта. Аналогичная ситуация произошла на рынке растительных масел.

Цены на фрукты, кофе и чай продолжают расти под влиянием роста импортных цен. При этом, снижение цен на овощи в июне оказалось менее выраженным, чем в предыдущие годы, что привело к заметному сезонно очищенному росту цен (3,1%) и свидетельствует о сохраняющемся проинфляционном фоне.

Вместе с тем, в июне 2025 года также усилилось инфляционное давление на мировых продовольственных рынках. Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 0,5% за месяц и на 5,8% в годовом выражении. Основной вклад в рост внесли растительные масла, мясо и молочные продукты – на фоне устойчивого спроса, сокращения предложения и ожиданий его дальнейшего снижения.

Снижение цен на зерновые и сахар частично компенсировало общее ценовое давление. Также, на фоне сокращения спроса снизились цены на рис. Цены на пшеницу, напротив, выросли, несмотря на начало сбора урожая в северном полушарии. Рост был обусловлен погодными рисками в ключевых регионах: России, ЕС и США. Рост цен на говядину, свинину и баранину был связан с сокращением поставок и устойчивым спросом.

"Разрыв между внутренними и мировыми ценами остается значительным, особенно по отдельным категориям продовольствия. Наибольший ценовой дифференциал сохраняется по сахару, зерновым и мясу. По растительным маслам и молочной продукции внутренние цены ниже мировых цен, что может быть связано с более высокой степенью интеграции в международные рынки и меньшими логистическими барьерами". Национальный банк РК

В Нацбанке отметили, что непродовольственная инфляция также остается под давлением повышенного спроса и роста импортных цен на отдельные товары. Годовой рост цен ускорился до 9,4%.

В июне рост цен зафиксирован по большинству непродовольственных товаров, что обусловлено повышенным потребительским спросом. Кроме того, по ряду позиций отмечается существенное удорожание, связанное с ростом импортных цен. В частности, продолжается удорожание медикаментов.

Примечательно, что на фоне сдержанного роста тарифов на ЖКУ рост цен на услуги несколько замедлился. Годовая инфляция составила 16,1%, тогда как месячная инфляция замедлилась до 0,8%.

В то же время в прошлом месяце было зафиксировано удорожание отдельных рыночных услуг, а именно: турпакетов, авиаперевозок, гостиничного обслуживания, а также услуг общественного питания и страхования путешествий. Уточняется, что рост цен обусловлен усилением потребительского спроса в период отпускного сезона со стороны как внутреннего населения, так и иностранных туристов.

Ранее, в правительстве также рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие. Отмечалось, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии.