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Законодательство РК

На 22 млн тенге оштрафовали компанию в ЗКО за незаконное снятие плодородного слоя почвы

Оштрафовали ТОО за снятие плодородного слоя земли, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 10:24 Фото: МСХ РК
В Западно-Казахстанской области с компании взыскали в доход государства административный штраф в размере 22 млн тенге за нарушение земельного законодательства, сообщает Zakon.kz.

В ходе внеплановой проверки территориальным подразделением Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК в Теректинском и Аксуатском аульных округах Западно-Казахстанской области выявлено нарушение в виде незаконного снятия плодородного слоя почвы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

"На предприятие был наложен и взыскан в доход государства административный штраф в размере 22 млн тенге. В соответствии со ст. 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот", – пояснили в МСХ РК.
снятие плодородного слоя земли, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 10:24

Фото: МСХ РК

Территориальным подразделением по выданному предписанию внесены рекомендации ТОО о принятии в трехмесячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги Подстепное – Федоровка – граница РФ комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений норм земельного законодательства путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия.

Ранее в Алматы в собственность государства вернули часть земли на территории КазНУ имени аль-Фараби, которая несколько лет назад была незаконно отчуждена.

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