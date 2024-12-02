Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк

2 декабря 2024 года Национальный банк РК распространил новое информационное сообщение о ситуации с курсом тенге, сообщает Zakon.kz.

В финорганизации рассказали, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,5 млрд долларов США.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", – отметили в Нацбанке.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 800 до 900 млн долларов США.

"В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", – продолжили в финрегуляторе.

Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября 2024 года в соответствии с постановлением правительства РК была возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

"В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Нацбанк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема. В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО "Казатомпром" была завершена", – сообщили в Нацбанке.

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Там отметили, что на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

"На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 млн долларов США", – рассказали в банке.

Там отметили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции. 29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом.