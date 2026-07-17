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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 июля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:12 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 17 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,53 тенге, снизившись на 1,54 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 539,07 тенге (-1,13).

Курс российского рубля на дневных торгах упал до 5,97 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,38 тенге (-0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,1-473,5 тенге, евро – 537,8-543,2 тенге, рубли – 5,67-5,82 тенге.

Утром 17 июля Национальный банк установил курс доллара в 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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