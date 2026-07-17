Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 июля
Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 17 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,53 тенге, снизившись на 1,54 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 539,07 тенге (-1,13).
Курс российского рубля на дневных торгах упал до 5,97 тенге (-0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,38 тенге (-0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,1-473,5 тенге, евро – 537,8-543,2 тенге, рубли – 5,67-5,82 тенге.
Утром 17 июля Национальный банк установил курс доллара в 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге.
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