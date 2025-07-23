Деньги к деньгам: Алматы и Астана формируют бюджетный ландшафт Казахстана

Данные о налоговых поступлениях в местные бюджеты РК с начала 2025 года раскрывают интересную картину региональной экономической активности. Это сильнейшие диспропорции в объемах поступлений при общей тенденции к перевыполнению плановых показателей по стране, сообщает Zakon.kz.

Где создаются миллиарды?

Львиная доля налоговых поступлений, согласно данным Министерства финансов РК, аккумулируется в крупнейших экономических центрах и нефтегазодобывающих регионах страны. На вершине этого рейтинга с огромным отрывом находятся три города и две области.

Алматы. Безоговорочный лидер с колоссальными 1 068,1 млрд тенге. Финансовая столица страны традиционно демонстрирует мощный экономический потенциал, что подтверждается и впечатляющим перевыполнением плана на 130,1%. Астана. Столица Казахстана занимает второе место с 588,3 млрд тенге налоговых поступлений, перевыполнив план на 110,1%. Активное строительство, развитие инфраструктуры и присутствие крупных государственных и частных компаний обеспечивают стабильный приток средств. Атырауская область. Ключевой нефтегазовый регион страны принес в бюджет 408,0 млрд тенге. При этом исполнение плана составило 101,2%, что свидетельствует о стабильности в добывающем секторе. Алматинская область. С 285,9 млрд тенге и исполнением плана на 104,9% область продолжает демонстрировать устойчивый рост, вероятно, благодаря близости к Алматы и развитию сельского хозяйства и промышленности. Шымкент. Южный мегаполис закрепился в пятерке лидеров с 213,4 млрд тенге, перевыполнив план на 114,1%. Это подтверждает статус города как одного из динамично развивающихся центров Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Скромные показатели

На другом конце спектра находятся регионы с наименьшими объемами налоговых поступлений, что, как правило, обусловлено меньшей экономической активностью и численностью населения.

Область Жетысу: 52,6 млрд тенге. Северо-Казахстанская область: 65,3 млрд тенге. Область Абай: 67,2 млрд тенге. Кызылординская область: 66,8 млрд тенге. Область Улытау: 62,3 млрд тенге.

Феномен перевыполнения

Несмотря на различия в абсолютных цифрах, многие регионы демонстрируют впечатляющие показатели исполнения плана. Это говорит о том, что МИО успешно мобилизуют доходы, а экономика страны в целом демонстрирует устойчивость.

Наиболее значительное перевыполнение плана зафиксировано в:

Области Жетысу: 126,6%.

Туркестанской области: 124,7%.

Области Улытау: 111,7%.

Кызылординской области: 113,7%.

Сезонность и пики

Анализ помесячной динамики поступлений выявляет интересные закономерности. Во многих регионах, особенно в крупных городах и промышленных центрах, наблюдаются ярко выраженные пики в феврале и апреле.

Пример: город Алматы. В апреле 2025 года поступления взлетели до 304,4 млрд тенге, что почти в два раза превышает средний месячный уровень. Этот феномен может быть связан с окончанием налоговых периодов для крупных налогоплательщиков.

Общая тенденция показывает традиционный "провал" поступлений в зимние месяцы с последующим активным ростом к весне. По нашему мнению, это связано с сезонностью ряда отраслей экономики, например, в строительстве, сельском хозяйстве или розничной торговле, активность которых возрастает с наступлением теплого времени года.

Сила урбанизации

Итоги первого полугодия 2025 года подтверждают несколько ключевых трендов в экономике Казахстана.

Доминирование мегаполисов и ресурсных центров. Города республиканского значения (Алматы, Астана, Шымкент) являются основными донорами местных бюджетов. Их экономическая мощь определяет общую картину фискальных поступлений.

Эффективность сборов. Общее перевыполнение плановых показателей (в большинстве регионов свыше 110%) свидетельствует о том, что система налогового администрирования функционирует эффективно, и экономика страны в целом демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние и внутренние вызовы.

Сезонные колебания. Динамика по месяцам указывает на влияние сезонности на налоговые поступления, что требует гибкого планирования и управления бюджетными потоками на местном уровне.

Комментарий эксперта

В целом, система местных бюджетов Казахстана демонстрирует здоровую динамику налоговых поступлений, подтверждая, что фискальные органы успешно справляются с задачей мобилизации доходов, а экономика страны, несмотря на региональные различия, демонстрирует способность к росту и перевыполнению поставленных целей.

Однако экономист Руслан Султанов настроен не столь оптимистично.

"Когда регионы радостно перевыполняют план на 130%, это не повод для аплодисментов, а сигнал к пересмотру планирования. Иначе мы не бюджет разрабатываем, а участвуем в ежегодной викторине "Угадай, сколько соберем". Вместо точной настройки фискальных инструментов – заниженные прогнозы и героические отчеты о перевыполнении". Руслан Султанов

Чтобы бюджет стал инструментом развития, а не хроникой сюрпризов, нужно переходить к стратегическому управлению доходами. Фискальная модель должна мотивировать регионы не прятать потенциал, а раскрывать его – через реалистичное планирование, прозрачную налоговую базу и активную работу с экономикой, – полагает специалист.

Ранее мы рассказали о том, что в июне 2025 года годовая инфляция ускорилась в 18 регионах страны. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Алматы (13,8%).