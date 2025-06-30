Токаев подписал поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты от мошенников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на улучшение регулирования в указанных сферах и упрощение законодательства.

Развитие финансового рынка

В частности, устанавливаются конкретные сроки, в течение которых банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций и микрофинансовые организации должны информировать об этом клиента и уполномоченный орган. И соответственно принять меры для устранения неправомерных действий и последствий таких действий. Кроме того, предусмотрено личное присутствие клиента в банке при получении первого кредита.

Вместе с тем коллекторам запретят взаимодействовать с должниками в иное время, кроме с 8.00 до 21.00 в будние дни.

Связь

Закон обязывает операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик, а также блокировать абонентские номера, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передавать информацию о них в Антифрод-центр Национального банка.

Военнослужащие

Усиливаются нормы по порядку обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных госорганов и кредитным бюро. Действие запрета о выдаче займов военнослужащим наступает после появления информации об их призыве на срочную воинскую службу в кредитном отчете.

Вместе с тем

Уточняются условия, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента РК.

Определены цели, задачи и принципы государственного регулирования в отношении деятельности венчурных фондов.

Исключение излишней законодательной регламентации

Этот аспект закона направлен на упрощение регулирования и устранение избыточных норм, что должно способствовать снижению бюрократической нагрузки и повышению эффективности в соответствующих сферах.