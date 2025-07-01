Борьба с мошенничеством: что изменится в работе банков и МФО в части предоставления кредитов

Опубликованы поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, сообщает Zakon.kz.

В частности, банкам запрещается предоставлять банковские займы военнослужащим срочной воинской службы при наличии информации о призыве в его кредитном отчете.

Физическое лицо вправе установить бесплатно добровольный отказ от получения банковских займов через веб-портал "электронного правительства" либо объекты информатизации банка.

Банкам и МФО запрещается предоставлять банковские займы физлицу при наличии добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете.

Также предусматривается, что с момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, или иных мошеннических действий с банковскими займами физлиц банк в течение 1 рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, в течение 2 рабочих дней устраняет неправомерные действия и в течение 10 рабочих дней устраняет последствия таких действий.

Ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

Операторы связи обязаны иметь внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик (фрод).

Установлено, что финансовые организации, платежные организации при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества осуществляют следующие действия:

приостанавливают расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку или блокируют сумму платежа или перевода денег на срок не более 5 рабочих дней;

предоставляют клиенту информацию о приостановлении расходных операций с указанием причин и оснований;

в течение пяти рабочих дней с даты приостановления расходных операций проводят анализ операций своего клиента, в т.ч. по получению дополнительной информации от клиента, необходимой для выяснения обстоятельств и принятия решения;

в случае непредоставления клиентом запрашиваемой информации в течение срока проведения анализа блокируют банковский счет, электронный кошелек до момента получения пояснений от клиента и др.

Как сообщалось, 30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".