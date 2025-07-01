#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.64
609.23
6.62
Право

Борьба с мошенничеством: что изменится в работе банков и МФО в части предоставления кредитов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Опубликованы поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, сообщает Zakon.kz.

В частности, банкам запрещается предоставлять банковские займы военнослужащим срочной воинской службы при наличии информации о призыве в его кредитном отчете.

Физическое лицо вправе установить бесплатно добровольный отказ от получения банковских займов через веб-портал "электронного правительства" либо объекты информатизации банка.

Банкам и МФО запрещается предоставлять банковские займы физлицу при наличии добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете.

Также предусматривается, что с момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, или иных мошеннических действий с банковскими займами физлиц банк в течение 1 рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, в течение 2 рабочих дней устраняет неправомерные действия и в течение 10 рабочих дней устраняет последствия таких действий.

Ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

Операторы связи обязаны иметь внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик (фрод).

Установлено, что финансовые организации, платежные организации при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества осуществляют следующие действия:

  • приостанавливают расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку или блокируют сумму платежа или перевода денег на срок не более 5 рабочих дней;
  • предоставляют клиенту информацию о приостановлении расходных операций с указанием причин и оснований;
  • в течение пяти рабочих дней с даты приостановления расходных операций проводят анализ операций своего клиента, в т.ч. по получению дополнительной информации от клиента, необходимой для выяснения обстоятельств и принятия решения;
  • в случае непредоставления клиентом запрашиваемой информации в течение срока проведения анализа блокируют банковский счет, электронный кошелек до момента получения пояснений от клиента и др. 

Как сообщалось, 30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись
Право
12:37, Сегодня
В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: