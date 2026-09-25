Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 25 сентября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 442 тенге (+0,14).

Средневзвешенный курс евро составил 504,57 тенге (+1,71).

Курс российского рубля вырос до 5,25 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,4-444,5 тенге, евро – по 502,6-507,8 тенге, рубли – по 5-5,11.

Утром 25 сентября Национальный банк установил курс доллара 441,89 тенге, евро – 502,56 тенге, рубля – 5,19 тенге.