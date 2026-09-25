#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
441.89
502.56
5.19
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:26 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 25 сентября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 442 тенге (+0,14).

Средневзвешенный курс евро составил 504,57 тенге (+1,71).

Курс российского рубля вырос до 5,25 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,4-444,5 тенге, евро – по 502,6-507,8 тенге, рубли – по 5-5,11.

Утром 25 сентября Национальный банк установил курс доллара 441,89 тенге, евро – 502,56 тенге, рубля – 5,19 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России
17:09, 26 сентября 2025
Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 сентября
торги на бирже
17:10, 24 октября 2024
Курсы валют на выходные дни: 25-27 октября
торги на бирже
17:10, 25 апреля 2025
Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: asiangames2026.org
18:14, Сегодня
Казахстанские легкоатлеты не пробились в финал бега на 400 метров на Азиаде-2026
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
17:45, Сегодня
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
Александра Залюбовская
17:44, Сегодня
Казахстанские легкоатлетки по-разному выступили в квалификации Азиады
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
17:43, Сегодня
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: