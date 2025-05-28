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Экономика и бизнес

К предпринимателям Казахстана обратился КГД из-за контрольно-кассовых машин

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовая машина, контрольно-кассовые машины, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 16:33 Фото: freepik
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сегодня, 28 мая 2025 года, обратился к предпринимателям, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о необходимости применения ККМ при всех видах денежных расчетов.

"Комитет государственных доходов МФ РК обращает внимание субъектов предпринимательства на обязательность применения контрольно-кассовых машин (ККМ) при осуществлении всех видов денежных расчетов, включая наличные платежи, оплату банковскими картами, а также мобильные платежи через QR-коды", – говорится в обращении налоговиков к предпринимателям, распространенном в среду.

В соответствии с Налоговым кодексом РК все денежные расчеты на территории страны должны производиться с использованием ККМ, модели которых включены в Государственный реестр.

"К денежным расчетам относятся операции, осуществляемые наличными средствами, платежными картами (через POS-терминалы), а также мобильными платежами, включая QR-платежи. Исключения из этого правила предусмотрены для отдельных категорий плательщиков, таких как физические лица, частные судебные исполнители, адвокаты, медиаторы и банки, как указано в Налоговом кодексе".Пресс-служба КГД

Однако, как подчеркнули налоговики, в последнее время участились случаи, когда предприниматели при оплате товаров или услуг банковскими картами или через мобильные приложения выдают покупателям только чеки POS-терминалов, не используя при этом ККМ.

"Такое поведение является нарушением налогового законодательства и может повлечь за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях".Пресс-служба КГД

В комитете отметили, что на рынке существуют решения, интегрирующие функции ККМ и POS-терминалов.

Для проверки наличия зарегистрированных ККМ и получения информации о моделях, включенных в Государственный реестр, предприниматели могут воспользоваться следующими ресурсами:

  • Перечень ККМ, включая интегрированные с POS-терминалами банков размещен на официальном сайте Комитета по ссылке.
  • С сервисом проверки регистрации ККМ можно ознакомиться по ссылке.
"Комитет государственных доходов призывает предпринимателей строго соблюдать требования налогового законодательства и использовать только те ККМ, которые включены в Государственный реестр. Это не только обеспечивает законность ведения бизнеса, но и способствует повышению прозрачности финансовых операций и укреплению доверия со стороны потребителей".Пресс-служба КГД

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о порядке уплаты обязательных платежей при ввозе транспортных средств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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