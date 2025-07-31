Доходы растут, убытки позади: насколько вырос страховой рынок Казахстана

Страховой рынок продемонстрировал устойчивый рост с января по июнь 2025 года. В первом полугодии позитивная динамика наблюдалась практически по всем ключевым показателям. Подробнее – в материале Zakon.kz.

На 1 июля 2025 года совокупные активы страховых и перестраховочных организаций достигли 3,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 10,6%, такие данные приводит Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Основной драйвер роста – доходы от страховой деятельности. Доля ценных бумаг в структуре активов остается доминирующей – 72,5%, хотя по сравнению с январем (76%) она постепенно снижается, уступая долю денежным средствам и вкладам в БВУ (рост с 5,3% до 7,1%).

Фото: Zakon.kz

Собственный капитал страховщиков также вырос на 9% с начала года и достиг 1 трлн тенге к началу июля. Чистая прибыль с начала года увеличилась до 109,7 млрд тенге. Причем в январе показатель составлял лишь 3 млрд тенге, а в феврале был убыток в размере 3,3 млрд тенге. Как уточняли в АРРФР, "в основном по причине отрицательной переоценки иностранной валюты".

Но уже с марта объем чистой прибыли увеличивался ежемесячно. Наибольшее значение зафиксировано в июне (+35,3 млрд тенге).

Рост страховых договоров и премий

За полгода было заключено 13 млн договоров, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно выделяется страхование от несчастных случаев, где наблюдался всплеск в январе-феврале (рост заключенных договоров превышал 100%), а также страхование жизни, которое стало основным драйвером роста в июне (+70,5%).

Фото: Zakon.kz

С начала года страховщики собрали 800,1 млрд тенге премий, что на 19,5% больше, чем за тот же период 2024 года. Рост по сравнению с прошлым годом наблюдался как по добровольным, так и по обязательным видам страхования:

добровольное личное страхование: +30,6% (390,4 млрд тенге);

добровольное имущественное страхование: +12,5% (279,6 млрд тенге);

обязательное страхование: +6,6% (130 млрд тенге).

Также стоит отметить и существенное увеличение объема выплат. Страховые выплаты с января по июнь составили 205,1 млрд тенге, что на 41,4% выше прошлогоднего показателя. Количество выплат в июне составило 132,5 тыс. Наибольшее количество и объем выплат пришлось на апрель (152,3 тыс. и 41,6 млрд тенге), наименьшее в феврале (101 тыс. и 28,6 млрд тенге).

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