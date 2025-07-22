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Советы

Что важно знать и как правильно действовать казахстанцам при спорной ситуации с КАСКО

Что важно знать и как правильно действовать казахстанцам при спорной ситуации с КАСКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 15:29 Фото: freepik
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 22 июля 2025 года, рассказали, как правильно действовать при страховом случае по КАСКО, как происходит выплата и что делать при спорных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

КАСКО – это форма добровольного автострахования, которая помогает владельцу защитить свой транспорт от ряда рисков: угона, аварий (включая случаи по вине самого водителя), природных катаклизмов, пожаров и других непредвиденных обстоятельств.

"При возникновении страховых случаев, таких как авария, угон, повреждение от стихии, необходимо сразу зафиксировать происшествие. В зависимости от ситуации следует вызвать соответствующие службы: полицию, спасателей, пожарную или скорую помощь. Затем нужно как можно скорее уведомить свою страховую компанию. Часто страховщик направляет аварийного комиссара, который помогает задокументировать событие".Пресс-служба АРРФР

Как происходит выплата по КАСКО?

В агентстве пояснили, что после регистрации страхового случая проводится оценка ущерба:

  • Если в договоре указано, что ремонт осуществляется на авторизованной станции технического обслуживания, то заключение по результатам диагностики должно быть выдано этой станцией.
  • Если договор допускает выплату на основе независимой экспертизы, средства перечисляются владельцу автомобиля.
  • Если автомобиль получил критические повреждения и не подлежит восстановлению, страховая компания выплачивает сумму, соответствующую страховому покрытию. В случае автокредита деньги могут быть перечислены банку.
"Иногда во время ремонта обнаруживаются дополнительные повреждения, не зафиксированные при первичном осмотре. Чтобы получить компенсацию за дополнительные расходы, нужно немедленно сообщить об этом страховой компании, до завершения ремонта".Пресс-служба АРРФР

Что делать при спорных ситуациях?

1. Если вы не согласны с размером компенсации или решением страховщика, можно направить заявление о проведении повторной экспертизы.

2. Если разногласия сохраняются, вы имеете право обратиться к страховому омбудсману – независимому институту, который безвозмездно помогает урегулировать спорные ситуации между клиентом и страховой организацией.

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Фото Динара Халдарова
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