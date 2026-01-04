#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
События

Изменения по налогу на транспорт разъяснил Минфин

налог на авто, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 14:17 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Комитет госдоходов Минфина разъяснил изменения по налогу на транспорт, которые вступили в силу с новым Налоговым кодексом 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, при исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет – 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году.

Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному легковому моторному транспортному средству с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).

В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 14:17
Упрощенный налоговый режим: в Минфине рассказали, как и когда ИП смогут подать заявление

Ранее в КГД предупредили бизнес о необходимости выбрать режим до конца февраля.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
