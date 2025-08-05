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Финансы

Прекращение деятельности МФО: что важно знать казахстанцам, оформившим микрокредит

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 12:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 5 августа 2025 года, напомнили о порядке исполнения обязательств по микрокредитам в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО), сообщает Zakon.kz.

В агентстве подчеркнули, что прекращение деятельности микрофинансовой организации, в том числе в случае отзыва лицензии, не означает аннулирование обязательств заемщиков.

"Обязательства по возврату микрокредитов сохраняются в полном объеме. Задолженность заемщика остается действительной перед бывшей МФО или перед новым кредитором в случае уступки прав требования. В случае передачи долга другому кредитору заемщик должен быть уведомлен о новых реквизитах и порядке погашения задолженности".Пресс-служба АРРФР

Граждан призвали ответственно подходить к оформлению микрокредитов.

"Важно помнить, что вместе с микрокредитом заемщики берут на себя обязательство вернуть его с процентами. Перед тем как обратиться в МФО за микрокредитом, также важно убедиться, что компания работает законно. Проверить наличие у МФО действующей лицензии можно на сайте агентства".Пресс-служба АРРФР

Заемщики, как отметили в агентстве, обладают не только обязанностями, но и соответствующими правами.

"При возникновении споров с МФО можно обратиться за бесплатной консультацией и защитой прав к микрофинансовому омбудсману".Пресс-служба АРРФР

Согласно предоставленной информации, в 2024 году в Казахстане прекратили деятельность 29 микрофинансовых организаций, из них 17 – на добровольной основе, 12 – по решению уполномоченного органа.

"Основные причины – систематические нарушения законодательства, в том числе требований пруденциальных нормативов".Пресс-служба АРРФР

31 июля 2025 года в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что должен знать заемщик о комиссиях страховых агентов при оформлении займа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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