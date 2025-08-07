Цены снижаются: аграрный сектор Казахстана выходит из перегрева

Данные статистики по продукции сельского хозяйства РК указывают на необычную для последних лет тенденцию – краткосрочную дефляцию. Общий индекс цен на сельхозпродукцию за июль 2025 года по отношению к июлю 2024 года составил 99,5%, а за январь–июль – 95,7%, сообщает Zakon.kz.

При этом, по данным БНС АСПиР РК, ситуация крайне неоднородная: на фоне общего снижения выделяются секторы роста и выраженные региональные дисбалансы.

Растениеводство vs животноводство

Ключевым фактором, определяющим общую картину, стала противоположная динамика двух основных секторов.

Растениеводство демонстрирует рост цен. Общий индекс в этом сегменте вырос на 1,2% в июле и на 5,0% за период январь–июль. Особенно заметен рост цен на масличные культуры. Например, индекс на семена подсолнечника составил 113,5%, рапса – 108,6%, а льна-кудряша – 112,2%.

Животноводство переживает падение цен. Индекс в июле снизился до 97,3%. Причиной стала дефляция в сегменте яиц, где цены упали до 94,7%. Этот спад нивелировал рост цен на мясо (живой вес скота и птицы – +3,0%) и молоко (+4,3%).

Региональная мозаика

Анализ региональных данных показывает, что дефляционные и инфляционные процессы распределены крайне неравномерно.

Зоны роста цен. Область Абай и Мангистауская область показывают значительный рост цен по большинству видов продукции. Индексы в этих регионах достигают 120–130% и выше. Так, в области Абай индекс цен на животноводческую продукцию превышает 110%, тогда как в среднем по стране он ниже.

Зоны стагнации. В Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, напротив, наблюдается снижение или стагнация. Например, в СКО индекс цен на продукцию животноводства за январь–июль упал ниже 90%, что контрастирует с общим ростом в других регионах.

Примеры по видам продукции

Овощи. Наблюдается сильная региональная разнонаправленность. Если цены на картофель повсеместно растут (Акмолинская область – 149,8%, Костанайская – 151,9%), то цены на огурцы и помидоры закрытого грунта падают. Общий индекс по огурцам снизился до 73,0%, а в Акмолинской области – до 52,6%.

Зерновые. Цены на пшеницу (кроме дурума) демонстрируют умеренный рост (101,5%), но в регионах динамика разная: в Актюбинской области рост составил 110,4%, тогда как в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях цены снизились ниже 90%.

Птицеводство. Несмотря на общее снижение цен в животноводстве, цены на домашнюю птицу в убойном весе выросли на 5,4%. Однако и здесь есть региональные особенности: в СКО зафиксирована стабилизация или снижение цен, а в области Абай – рост до 107,1%.

Индикатор стабилизации

Согласно всем этим данным, можно сделать такой вывод: казахстанский АПК переживает период ценовой коррекции, несмотря на долгосрочный инфляционный тренд.

Индекс цен производителей сельхозпродукции указывает на общее снижение цен. Однако, в ретроспективе, с декабря 2020 года, цены выросли на 116,5%. То есть, цены на продукцию АПК растут медленнее, чем в целом по экономике, но долгосрочная тенденция остается восходящей.

Большая часть сельскохозяйственного производства в стране приходится не на крупные корпорации, а на 253 785 крестьянских хозяйств и 1,6 млн домашних подворий. Этот факт является ключевым для понимания динамики цен и стабильности сектора, поскольку именно эти мелкие производители формируют основную массу предложения. Огромная роль мелких и семейных хозяйств делает сектор особенно чувствительным к любым экономическим изменениям.

