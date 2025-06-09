Аграрная головоломка Казахстана: что происходит с ценами на сельхозпродукцию

В мае 2025 года казахстанский АПК продемонстрировал парадоксальную динамику цен. Общее снижение на фоне резкого роста по отдельным позициям и регионам создает сложную картину для развития сельского хозяйства страны. Что стоит за этими цифрами – в материале Zakon.kz.

Общий тренд: снижение или рост?

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в мае 2025 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Казахстане составил 95,9% по сравнению с маем 2024 года. Это означает общее снижение цен.

Однако, если смотреть в ретроспективе с декабря 2020 года, индекс показывает рост до 116,5%. Этот в принципе небольшой (по сравнению с общей инфляцией) разрыв говорит о том, что после значительного подъема в предыдущие годы сейчас наблюдается коррекция, но цены все еще выше допандемийного уровня.

Растениеводство: дилемма урожая и рынка

В растениеводстве май 2025 года к маю 2024 года показал снижение цен на 1,1% (индекс 98,9%). Среднее значение за январь-май 2025 года также демонстрирует удешевление на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общий индекс цен на зерновые культуры составил 92,6%. Особенно заметно падение цен на пшеницу – на 9,3% (твердая пшеница – на 3,2%, мягкая – на 9,6%). Это связано как с хорошими урожаями двух лет, так и с влиянием мировых цен. При этом ячмень и рожь демонстрируют небольшой рост: на 1,1% и 0,5% соответственно, что может указывать на устойчивый экспортный спрос.

В отличие от зерновых, сектор масличных культур показывает уверенную динамику. Подсолнечник подорожал почти на 19%, а лен-кудряш – более чем на 12%. Этот тренд также говорит о высоком спросе на масличные культуры со стороны перерабатывающей промышленности и экспортных рынков.

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Овощи: от падения до взлета

Свежие овощи показали смешанную динамику: общий индекс вырос на 0,8%. При этом картофель продемонстрировал ошеломляющий рост цен на 33%, и виной этому – множество факторов. С другой стороны, морковь подешевела на 8,5%, а огурцы закрытого грунта – почти на 1%.

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Мясной бум и молочная стабильность

Индекс цен на продукцию животноводства составил 96,0% к маю 2024 года. Однако внутри этого сектора наблюдаются свои нюансы.

Несмотря на общее снижение, скот и птица в живом весе показали рост цен на 6,8%. Лидерами по ценам стали крупный рогатый скот (рост на 7,8%) и домашняя птица (рост на 6,2%). Цены на сырое молоко выросли на 8,4%, а на яйца – на 2,9%.

Фото: Zakon.kz

Региональные контрасты

Динамика цен на сельскохозяйственную продукцию по областям сильно различается, подчеркивая мозаичность аграрного сектора Казахстана.

Лидеры роста цен: Восточно-Казахстанская (113,8%), Мангистауская (119,1%) области и область Абай (109,4%). А вот где наблюдается наиболее заметное снижение цен: в Акмолинской (87,7%), Карагандинской (88,8%) и Северо-Казахстанской (92,6%) областях.

В животноводстве зафиксирован рост цен в Восточно-Казахстанской (130,1%), области Абай (112,8%) и области Улытау (105,4%). Карагандинская (88,3%), Акмолинская (90,6%) и Северо-Казахстанская (88,5%) области зафиксировали самые низкие значения цен на продукцию животноводства.

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Как меняются цены на еду в мире?

В то время как Казахстан переживает свои внутренние ценовые колебания, глобальный продовольственный рынок демонстрирует общую тенденцию к снижению. Согласно обновленным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), глобальный индекс продовольственных цен (ИПЦФ) в мае 2025 года составил 127,7 пункта.

Это на 1 пункт (-0,8% м/м) ниже по сравнению с апрелем, на 7,2 пункта (+6% г/г) выше уровня мая 2024 года и на 32,6 пункта ниже своего исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года.

Больше всего в мире дорожает мясо (+7,9 пункта г/г). А сильнее всего дешевеют зерновые (-2,0 пункта м/м), сахар (-7,7 пункта м/м), растительные масла (-5,8 пункта м/м).

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