Что происходит на рынке электронных денег в Казахстане – обзор

Рынок электронных денег в Казахстане продемонстрировал неоднозначную динамику. При увеличении суммы электронных денег в обращении снизилось количество операций и общее число электронных кошельков. Подробнее – в материале Zakon.kz.

С апреля по июль 2025 года количество операций по выпуску электронных денег увеличилось с 1,41 млн до 1,55 млн операций, а их объем вырос на 3,5%, составив 219,6 млрд тенге против 212,3 млрд тенге по данным на 1 апреля, согласно статистике Национального банка РК.

При этом объем электронных денег в обращении вырос почти в два раза – с 14,6 млрд до 27 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что количество электронных кошельков за рассматриваемый период существенно сократилось: с 61,7 млн на начало апреля до 40,6 млн на начало июля.

В то же время инфраструктура рынка оставалась относительно стабильной. Так, число агентов эмитентов электронных денег увеличилось с 141 до 145, а количество субагентов – с 9 876 до 9 887.

Операции с электронными деньгами

Что касается количества операций с электронными деньгами, то в пользу физических лиц с апреля по июль они сократились на 10,1% (до 4 699,9 тыс.), а в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – на 3,4% (до 56 224 тыс.). Похожая тенденция наблюдается и в объемах – общий объем операций снизился почти на 4%: с 334,3 млрд до 321,2 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

По информации Нацбанка, объем операций с использованием электронных денег в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по сравнению со вторым кварталом 2024 года вырос на 21,8%, в пользу физических лиц рост составил 20%.

С апреля по июль текущего года операции в пользу физических лиц показали небольшой рост – с 72,9 до 73,4 млрд тенге, или на 0,7%, тогда как в пользу бизнеса объем операций бизнесу сократился на 5,2% – с 261,3 до 247,7 млрд тенге.

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывалось 44 системы электронных денег. Эмитентами электронных денег являются несколько банков и АО "Казпочта". При этом среди операторов таких систем также есть крупнейшие казахстанские банки.