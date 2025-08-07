#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Финансы

Что происходит на рынке электронных денег в Казахстане – обзор

электронные деньги, кошельки, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 16:26 Фото: freepik
Рынок электронных денег в Казахстане продемонстрировал неоднозначную динамику. При увеличении суммы электронных денег в обращении снизилось количество операций и общее число электронных кошельков. Подробнее – в материале Zakon.kz.

С апреля по июль 2025 года количество операций по выпуску электронных денег увеличилось с 1,41 млн до 1,55 млн операций, а их объем вырос на 3,5%, составив 219,6 млрд тенге против 212,3 млрд тенге по данным на 1 апреля, согласно статистике Национального банка РК.

При этом объем электронных денег в обращении вырос почти в два раза – с 14,6 млрд до 27 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что количество электронных кошельков за рассматриваемый период существенно сократилось: с 61,7 млн на начало апреля до 40,6 млн на начало июля.

В то же время инфраструктура рынка оставалась относительно стабильной. Так, число агентов эмитентов электронных денег увеличилось с 141 до 145, а количество субагентов – с 9 876 до 9 887.

Операции с электронными деньгами

Что касается количества операций с электронными деньгами, то в пользу физических лиц с апреля по июль они сократились на 10,1% (до 4 699,9 тыс.), а в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – на 3,4% (до 56 224 тыс.). Похожая тенденция наблюдается и в объемах – общий объем операций снизился почти на 4%: с 334,3 млрд до 321,2 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

По информации Нацбанка, объем операций с использованием электронных денег в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по сравнению со вторым кварталом 2024 года вырос на 21,8%, в пользу физических лиц рост составил 20%.

С апреля по июль текущего года операции в пользу физических лиц показали небольшой рост – с 72,9 до 73,4 млрд тенге, или на 0,7%, тогда как в пользу бизнеса объем операций бизнесу сократился на 5,2% – с 261,3 до 247,7 млрд тенге.

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывалось 44 системы электронных денег. Эмитентами электронных денег являются несколько банков и АО "Казпочта". При этом среди операторов таких систем также есть крупнейшие казахстанские банки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ольга Кудряшова
Читайте также
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Финансы
16:38, Сегодня
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Финансы
16:33, Сегодня
В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: