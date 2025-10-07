Определен предельный размер налоговой задолженности, при которой вводятся ограничения

Приказом министра финансов от 30 сентября 2025 года определен предельный размер налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

Так, определен предельный размер налоговой задолженности к налогоплательщику – юридическому лицу, структурному подразделению юридического лица, нерезиденту, осуществляющему деятельность в РК через постоянное учреждение, индивидуальному предпринимателю, лицу, занимающемуся частной практикой, в размере:

20-кратного МРП (78 640 тенге в 2025 году), при превышении которого применяется:

приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 86 Налогового кодекса;

взыскание за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 185 Налогового кодекса;

45-кратного МРП (176 940 тенге), при превышении которого применяется:

ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента) в пределах суммы налоговой задолженности в порядке, предусмотренном статьей 87 Налогового кодекса;

взыскание налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента) со счетов дебиторов в порядке, предусмотренном статьей 186 Налогового кодекса;

взыскание налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества в порядке, предусмотренном статьей 187 Налогового кодекса;

принудительный выпуск объявленных акций налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 188 Налогового кодекса;

Вводится в действие с 1 июля 2026 года:

27 000-кратного МРП (106 164 000 тенге), при превышении которого применяется:

временное ограничение на выезд из РК первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой в порядке, предусмотренном статьей 189 Налогового кодекса.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.