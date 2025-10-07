#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Право

Определен предельный размер налоговой задолженности, при которой вводятся ограничения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 30 сентября 2025 года определен предельный размер налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

Так, определен предельный размер налоговой задолженности к налогоплательщику – юридическому лицу, структурному подразделению юридического лица, нерезиденту, осуществляющему деятельность в РК через постоянное учреждение, индивидуальному предпринимателю, лицу, занимающемуся частной практикой, в размере:

20-кратного МРП (78 640 тенге в 2025 году), при превышении которого применяется:

  • приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 86 Налогового кодекса;
  • взыскание за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 185 Налогового кодекса;

45-кратного МРП (176 940 тенге), при превышении которого применяется:

  • ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента) в пределах суммы налоговой задолженности в порядке, предусмотренном статьей 87 Налогового кодекса;
  • взыскание налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента) со счетов дебиторов в порядке, предусмотренном статьей 186 Налогового кодекса;
  • взыскание налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества в порядке, предусмотренном статьей 187 Налогового кодекса;
  • принудительный выпуск объявленных акций налогоплательщика (налогового агента) в порядке, предусмотренном статьей 188 Налогового кодекса;

Вводится в действие с 1 июля 2026 года:

27 000-кратного МРП (106 164 000 тенге), при превышении которого применяется:

  • временное ограничение на выезд из РК первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой в порядке, предусмотренном статьей 189 Налогового кодекса. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
