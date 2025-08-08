Курс доллара незначительно вырос на торгах 8 августа

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,49 тенге, поднявшись на 0,25 тенге. Курс рубля составил 6,81 тенге (+0,07). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75 тенге (+0,07). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541-542,5 тенге, евро – по 628,5-631,5 тенге, рубли – по 6,65-6,75 тенге. Мировые цены на нефть немного выросли 8 августа. Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,64% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,86 доллара за баррель.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: