Казахстанский АПК: модернизация, миллиарды инвестиций и новые рынки

Изменение климата и геополитическая напряженность заставляют страны мира ставить продовольственную безопасность в центр своей политики. Для Казахстана – крупнейшей страны Центральной Азии - этот вызов стал поводом для масштабной модернизации агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Казахстан ставит перед собой несколько взаимосвязанных задач: обеспечить доступность и достаточность продуктов питания на внутреннем рынке, расширить экспортный потенциал, создать диверсифицированную и экологически устойчивую систему сельского хозяйства, - пишут аналитики издания All China Review (крупнейший китайский англоязычный журнал, охватывающий экономику, бизнес, политику, инновации, финансы, культуру и мировоззрение мира и Китая, - прим.ред.).

За последние годы Казахстан проводит полномасштабную трансформацию аграрной отрасли. Рост внутреннего производства сочетается с ускоренной механизацией, внедрением современных агротехнологий и смещением экспортного фокуса от сырья к продукции с добавленной стоимостью. Результат уже виден: страна достигла продовольственной самодостаточности по ключевым товарам, объемы агроэкспорта увеличились, а аграрная политика все теснее увязывается с задачами климатической устойчивости и "зеленой" экономики. Для международных инвесторов это превращает Казахстан в точку стабильности в регионе и в перспективный центр проектных возможностей, - говорится в редакционной статье All China Review.

Новый игрок на торговой арене

Казахстан активно расширяет географию поставок своей агропродукции. За 2020–2024 годы объем экспорта продуктов АПК вырос на 51% – с 3,4 млрд до 5,1 млрд долларов США, а география поставок охватила 66 стран. При этом более 52% экспорта теперь составляют продукты с добавленной стоимостью, что отражает структурные изменения в отрасли и перемещение акцента к переработке.

На рубеже последних лет особенно активным стало растениеводство. Серия новых фитосанитарных соглашений с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном открыла доступ внешних рынков для масличных культур, бобовых и злаков. Сегодня казахстанские производители могут экспортировать в Китай сафлоровый жмых, чечевицу и рапс; ведутся переговоры по расширению доступа для риса, хлопка, бахчевых и арбузов. Эти договоренности не просто формализуют торговлю – они стимулируют инвестиции в производство и переработку на местах.

Одновременно усиливается технологическая база отрасли.

За два года объем использования удобрений вырос в 1,9 раза, шире применяется селекционно улучшенный семенной материал, обновление парка сельхозтехники идет ускоренными темпами. Государство поддерживает модернизацию через льготные кредитные продукты и иные меры стимулирования. Благоприятные погодные условия в сочетании с агротехнологиями позволили в 2024 году собрать свыше 25 млн тонн зерна, 3,3 млн тонн масличных культур и 640 тыс. тонн бобовых.

Подсолнечник - как история успеха

Одним из наиболее заметных примеров трансформации стал сегмент масличных культур – прежде всего производство подсолнечного масла и жмыха. Отрасль прошла путь от сырьевого поставщика до серьезного игрока на мировом рынке с высокой добавленной стоимостью.

За последние три маркетинговых года производство подсолнечного масла в Казахстане выросло в 2,5 раза, экспорт – почти в 5 раз. По итогам 2023–2024 годов страна заняла 8-е место среди мировых экспортеров подсолнечного масла и вошла в тройку лидеров по поставкам подсолнечного жмыха в Европейский союз. Это не только географическое расширение – это и структурный сдвиг в пользу глубокой переработки и брендинга продукции.

Экономический эффект осязаем: по прогнозам экспертов в среднесрочной перспективе Казахстан способен войти в тройку крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, доведя ежегодные валютные поступления от этого сегмента до 2 млрд долларов.

Внутренний рынок уже полностью обеспечен, а экспортные каналы концентрируются на Центральной Азии и странах с высокой потребностью в масличных продуктах, - подчеркивают аналитики.

Особое внимание отрасль уделяет рынку Китая, который ежегодно импортирует свыше 18 млн тонн растительных масел и шротов. В 2024 году экспорт казахстанской масличной продукции в Китай достиг 275 тыс. тонн на 205 млн долларов – это в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. После подписания в 2023 году нового санитарного протокола с китайской таможенной службой более 30 казахстанских предприятий получили право на экспорт, что открыло путь для дальнейшего расширения товарооборота.

Ставка на глубокую переработку зерна

В то время как мировая конкуренция в аграрном секторе усиливается, Казахстан делает стратегическую ставку на глубокую переработку сельхозсырья. Сегодня проекты глубокой переработки сосредоточены в нескольких регионах. В Северном Казахстане из пшеницы уже сейчас производят глютен и биотопливо; в Алматинской области и области Жетысу кукурузу перерабатывают в крахмал и крахмалопродукты. В планах – запуск новых заводов в Костанайской и Туркестанской областях, а также в Астане. Ассортимент продукции будет широким – от лизина и глютена до биоэтанола и глюкозо-фруктозного сиропа.

Важно, что направление получает большую государственную поддержку: норматив инвестиционных субсидий для проектов глубокой переработки увеличен с 25% до 50%.

Такая мера делает привлекательными проекты с высоким порогом входа и длительным сроком окупаемости, ускоряя появление экспортно-ориентированных производств.

Развитие экспорта животноводческой продукции

Сектор животноводства также демонстрирует активный рост и выход на внешние рынки. В реестры иностранных импортеров включено свыше 3 500 казахстанских предприятий, что свидетельствует о системной работе по соответствию международным стандартам качества и безопасности. Экспортные каналы расширяются при строгом ветеринарном контроле и модернизации инфраструктуры.

Одним из наиболее перспективных направлений является экспорт красного мяса. Говядина и баранина из Казахстана стабильно пользуются спросом в Китае, на Ближнем Востоке и в ряде других стран. Важно и то, что часть продукции ориентирована на премиальный сегмент охлажденного мяса, где казахстанские поставщики конкурируют по качеству и "натуральности" продукта.

Потенциал для роста значителен: страна располагает примерно 180 млн га пастбищ, а традиции пастбищного животноводства обеспечивают конкурентные преимущества в части кормовой базы и органолептических характеристик продукции. Сегодня мясо из Казахстана экспортируется в 8 стран.

Только за первые пять месяцев 2025 года на внешний рынок было отправлено около 40 тыс. тонн мясной продукции, при этом работа по выходу на новые логистические решения и рынки продолжается.

Поддержка экспорта требует строгого ветеринарного контроля – и в этом направлении достигнут ощутимый прогресс. Улучшена система прослеживаемости продукции, модернизирована инфраструктура ветеринарной службы, обновлено лабораторное оборудование, ведется строительство ветеринарных пунктов по всей стране, а также цифровизация систем отслеживания животноводческой продукции.

Новая ниша – органическая продукция

Производство органической продукции в Казахстане развивается быстрыми темпами и превращается в важную экспортную нишу. Высокий спрос наблюдается на пшеницу, лен, сою, горох, чечевицу и лекарственные травы. Уже налажены каналы поставок в Германию, Швецию, Бельгию, Чехию и США.

Справка: Органическими продуктами считаются те продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, без использования минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. В органике контролируется весь процесс от сырья до уже упакованного продукта, уходящего на полки магазинов.

За 2023 год около 26 тыс. тонн органической продукции было экспортировано в страны ЕС и США, в том числе масличные, зернобобовые и зерновые культуры. В стране работает свыше 60 производителей, сертифицированных по международным стандартам. По данным профильных исследований, площадь земель, сертифицированных под органическое производство, выросла с 114 тыс. гектаров в 2022 году до почти 200 тыс. гектаров в 2023-м, что демонстрирует устойчивый интерес фермеров к этому направлению и значительный экспортный потенциал.

Создание устойчивого сельского хозяйства

Изменение климата – один из ключевых долгосрочных вызовов для сельского хозяйства Казахстана. Повышение температуры, нерегулярные осадки, деградация почв и рост природных рисков – засух, паводков, нашествий вредителей – требуют системной адаптации отрасли. Ответная реакция страны комплексна: в основе – Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года, увязанная с национальной стратегией "зеленой экономики" и задачей достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Казахстан располагает значительной земельной базой – около 200 млн гектаров сельскохозяйственных земель – и, одновременно, сталкивается с проблемой деградации: 27 млн га пастбищ требуют восстановления, а 29 млн га почв подвержены эрозии. В ответ внедряются пилотные проекты по закреплению углерода в почвах, первые результаты которых показывают хорошие перспективы для масштабирования на всю страну. Параллельно ведется работа над созданием нормативной и информационной системы с охватом всех почвенных данных по стране – это необходимая платформа для привлечения международных инвестиций в проекты углеродного земледелия как на добровольных рынках, так и в рамках международных соглашений.

Не менее важна водная повестка: в Казахстане насчитывается около 1,5 млн гектаров орошаемых земель. В 2024 году водосберегающие технологии внедрены на 150 тыс. гектаров, и в течение ближайших трех лет страна планирует сохранять этот темп.

Для ускорения внедрения предусмотрены меры поддержки – возмещение части затрат аграриев и льготное кредитование на модернизацию ирригационных систем.

Глубокая революция

Сельское хозяйство Казахстана проходит "негромкую", но глубокую революцию: от достижения продовольственной самодостаточности и модернизации агротехники до выхода в лидеры экспорта масличных культур и системного перехода к климатически устойчивым практикам. Эти преобразования закладывают фундамент надежной, экологичной и конкурентоспособной системы продовольственной безопасности.

Уже сейчас казахстанская сельхозпродукция экспортируется в 80 стран, а в Глобальном индексе продовольственной безопасности Казахстан по состоянию на 2022 год занял 32-е место из 113 государств, поднявшись сразу на девять пунктов.

И, судя по текущим планам и инвестиционной динамике, эти позиции имеют все шансы на дальнейшее укрепление: в ближайшие три года запланирована реализация более 600 инвестпроектов в агропродовольственном секторе на сумму свыше $4,8 млрд. Это позволит существенно нарастить мощность перерабатывающих предприятий и довести долю продукции с высокой добавленной стоимостью до целевых 70%, делая казахстанскую продукцию более конкурентоспособной на международных рынках, - делают вывод специалисты All China Review.