Какую налоговую отчетность нужно сдать казахстанцам не позднее 15 августа
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сегодня, 12 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцам напомнили, что до окончания срока сдачи налоговой отчетности осталось 3 дня.
"Месячную, квартальную и полугодовую налоговую отчетность необходимо подать не позднее 15 августа 2025 года", – подчеркнули в пресс-службе ДГД по Алматы во вторник.
За июнь 2025 года:
- Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты.
За второй квартал 2025 года:
- Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов);
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу;
- Форма 300.00 – декларация по НДС;
- Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи;
- Форма 531.00 – декларация об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
- Форма 560.00 – декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
- Форма 570.00 – рентный налог на экспорт;
- Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых;
- Форма 710.00 – налог на игорный бизнес;
- Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
- Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг;
- Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога.
За первое полугодие 2025 года:
- Форма 910.00 – упрощенная декларация.
"С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3", – добавили в пресс-службе ДГД по Алматы.
Ранее был опубликован налоговый календарь на август 2025 года.
