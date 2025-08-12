#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Финансы

Какую налоговую отчетность нужно сдать казахстанцам не позднее 15 августа

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:37 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сегодня, 12 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что до окончания срока сдачи налоговой отчетности осталось 3 дня.

"Месячную, квартальную и полугодовую налоговую отчетность необходимо подать не позднее 15 августа 2025 года", – подчеркнули в пресс-службе ДГД по Алматы во вторник.

За июнь 2025 года:

  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты.

За второй квартал 2025 года:

  • Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов);
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС;
  • Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи;
  • Форма 531.00 – декларация об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
  • Форма 560.00 – декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
  • Форма 570.00 – рентный налог на экспорт;
  • Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых;
  • Форма 710.00 – налог на игорный бизнес;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг;
  • Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога.

За первое полугодие 2025 года:

  • Форма 910.00 – упрощенная декларация.
"С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3", – добавили в пресс-службе ДГД по Алматы.

Ранее был опубликован налоговый календарь на август 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
