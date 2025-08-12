Какую налоговую отчетность нужно сдать казахстанцам не позднее 15 августа

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сегодня, 12 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что до окончания срока сдачи налоговой отчетности осталось 3 дня. "Месячную, квартальную и полугодовую налоговую отчетность необходимо подать не позднее 15 августа 2025 года ", – подчеркнули в пресс-службе ДГД по Алматы во вторник. За июнь 2025 года: Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты. За второй квартал 2025 года: Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержанному у источника выплаты (с доходов резидентов и нерезидентов);

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу;

Форма 300.00 – декларация по НДС;

Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи;

Форма 531.00 – декларация об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;

Форма 560.00 – декларация по платежу по возмещению исторических затрат;

Форма 570.00 – рентный налог на экспорт;

Форма 590.00 – налог на добычу полезных ископаемых;

Форма 710.00 – налог на игорный бизнес;

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг;

Форма 913.00 – декларация по СНР розничного налога. За первое полугодие 2025 года: Форма 910.00 – упрощенная декларация. "С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3", – добавили в пресс-службе ДГД по Алматы. Ранее был опубликован налоговый календарь на август 2025 года.

