Финансы

Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 17:17 Фото: pexels
Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 25 августа 2025 года, обратился к казахстанцам с важной информацией по налогам, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДГД региона:

"В настоящее время при наличии налоговой задолженности способы и меры принудительного взыскания применяются на сумму от 1 тенге и выше с учетом результатов системы управления рисками, за исключением приостановления расходных операций по банковским счетам, где обременение на счета накладывается при налоговой задолженности свыше 6 МРП".

В департаменте объяснили, что до начала применения способов и мер принудительного взыскания задолженности налогоплательщику со средним и высоким уровнем риска направляется уведомление о погашении налоговой задолженности (не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности).

В Казахстане установят предельный размер налоговой задолженности

Также гражданам напомнили, что Налоговым кодексом РК введен дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности с исключением привязки к степени риска:

  • при налоговой задолженности до 20 МРП (до 78 640 тенге) – направление извещения об образовании налоговой задолженности и начисляется пеня, другие меры не применяются;
  • при налоговой задолженности от 20 до 45 МРП (от 78 640 до 176 940 тенге) – направление уведомления о погашении налоговой задолженности, приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе, выставление инкассового распоряжения;
  • при налоговой задолженности свыше 45 МРП (свыше 176 940 тенге) – все меры, включая опись и реализацию имущества, взыскание за счет дебиторов;
  • при налоговой задолженности свыше 27 000 МРП (свыше 106 164 000 тенге) – ограничение выезда (в случае непогашения в течение 3 месяцев на основании санкции суда), банкротство.

25 августа – последний день уплаты налогов и платежей

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны правила определения объектов налогообложения косвенным методом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
