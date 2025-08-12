#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Финансы

Оптимисты и пессимисты: как инфляция бьет по настроениям казахстанцев

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 16:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Нацбанк Казахстана опубликовал результаты ежемесячного опроса граждан об инфляционных ожиданиях. Картина неутешительная: население по-прежнему скептически относится к перспективам стабилизации цен, сообщает Zakon.kz.

Почему растут инфляционные ожидания?

Опрос проводится регулятором по Казахстану среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также города Астана, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов. Вот что показали исследования.

В июле 2025 года медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев подскочила до 14,2%, что значительно выше июньских 12,6%. Сглаженный трехмесячный показатель тоже вырос, составив 13,6%.

Эксперты объясняют это тем, что инфляционные настроения подпитывают колебания курса тенге и высокая фактическая инфляция. Люди ощущают неопределенность и не верят в скорое замедление роста цен, - считает финансист Андрей Чеботарев.

"В июле 2025 года инфляционные ожидания формировались на фоне колебаний номинального обменного курса тенге и высокой фактической инфляции. У казахстанцев также сохраняется значительная доля неопределенности относительно будущего роста цен на горизонте одного года". Андрей Чеботарев

Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев в июле 2025 года выросла до 12,6% (в июне было 12,1%). 79,2% граждан отметили подорожание продуктов питания. Среди непродовольственных товаров рост цен заметили 8,6% опрошенных, а среди платных услуг – 7,5%.

Что подорожало больше всего? Среди продуктов лидируют мясо, фрукты и овощи, сыр и колбасы. В списке непродовольственных товаров дорожают быстрее всего лекарства, бытовая химия, одежда и обувь. Из услуг дороже стали коммунальные платежи, интернет и сотовая связь, медицина.

Фото: Zakon.kz

Потребители затягивают пояса

Индекс потребительских настроений так же значительно упал: в июле 2025 года он составил 101,3, тогда как в июне был 105. Это говорит об ухудшении настроений казахстанцев, особенно в оценке перспектив на ближайший год и даже на пять лет. Готовность к крупным покупкам тоже снизилась.

Тем не менее, люди стали чуть оптимистичнее смотреть на свое личное материальное положение в ближайший год. Возможно, они надеются, что их доходы вырастут и помогут справиться с инфляцией. При этом у 28,4% опрошенных материальное положение за месяц ухудшилось. 16,5% респондентов отметили улучшение материального положения своей семьи. 

"В оценках ожиданий снизилась оценка по перспективам развития страны в ближайший год и в ближайшие пять лет. При этом оценка изменения личного материального положения в ближайший год увеличилась".Андрей Чеботарев

Любопытные цифры: сколько у нас оптимистов?

14,4% респондентов отметили, что сегодня наступило самое лучшее время для крупных покупок (автомобили, недвижимость, драгоценность, дорогие круизы). 10,5% опрошенных верят, что за год ситуация в стране изменится к лучшему. 31,7% граждан принципиально не берут кредит. 19,8% считают, что сегодня выгодное время для инвестиций, а 34,6% уже увеличили свои сбережения, при этом 65,8% хранят свои накопления на банковском депозите.

Ранее мы рассказали, что разница в ценах на продукты питания между регионами Казахстана достигла 50%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: