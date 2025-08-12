Оптимисты и пессимисты: как инфляция бьет по настроениям казахстанцев

Нацбанк Казахстана опубликовал результаты ежемесячного опроса граждан об инфляционных ожиданиях. Картина неутешительная: население по-прежнему скептически относится к перспективам стабилизации цен, сообщает Zakon.kz.

Почему растут инфляционные ожидания?

Опрос проводится регулятором по Казахстану среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также города Астана, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов. Вот что показали исследования.

В июле 2025 года медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев подскочила до 14,2%, что значительно выше июньских 12,6%. Сглаженный трехмесячный показатель тоже вырос, составив 13,6%.

Эксперты объясняют это тем, что инфляционные настроения подпитывают колебания курса тенге и высокая фактическая инфляция. Люди ощущают неопределенность и не верят в скорое замедление роста цен, - считает финансист Андрей Чеботарев.

"В июле 2025 года инфляционные ожидания формировались на фоне колебаний номинального обменного курса тенге и высокой фактической инфляции. У казахстанцев также сохраняется значительная доля неопределенности относительно будущего роста цен на горизонте одного года". Андрей Чеботарев

Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев в июле 2025 года выросла до 12,6% (в июне было 12,1%). 79,2% граждан отметили подорожание продуктов питания. Среди непродовольственных товаров рост цен заметили 8,6% опрошенных, а среди платных услуг – 7,5%.

Что подорожало больше всего? Среди продуктов лидируют мясо, фрукты и овощи, сыр и колбасы. В списке непродовольственных товаров дорожают быстрее всего лекарства, бытовая химия, одежда и обувь. Из услуг дороже стали коммунальные платежи, интернет и сотовая связь, медицина.

Фото: Zakon.kz

Потребители затягивают пояса

Индекс потребительских настроений так же значительно упал: в июле 2025 года он составил 101,3, тогда как в июне был 105. Это говорит об ухудшении настроений казахстанцев, особенно в оценке перспектив на ближайший год и даже на пять лет. Готовность к крупным покупкам тоже снизилась.

Тем не менее, люди стали чуть оптимистичнее смотреть на свое личное материальное положение в ближайший год. Возможно, они надеются, что их доходы вырастут и помогут справиться с инфляцией. При этом у 28,4% опрошенных материальное положение за месяц ухудшилось. 16,5% респондентов отметили улучшение материального положения своей семьи.

"В оценках ожиданий снизилась оценка по перспективам развития страны в ближайший год и в ближайшие пять лет. При этом оценка изменения личного материального положения в ближайший год увеличилась". Андрей Чеботарев

Любопытные цифры: сколько у нас оптимистов?

14,4% респондентов отметили, что сегодня наступило самое лучшее время для крупных покупок (автомобили, недвижимость, драгоценность, дорогие круизы). 10,5% опрошенных верят, что за год ситуация в стране изменится к лучшему. 31,7% граждан принципиально не берут кредит. 19,8% считают, что сегодня выгодное время для инвестиций, а 34,6% уже увеличили свои сбережения, при этом 65,8% хранят свои накопления на банковском депозите.

Ранее мы рассказали, что разница в ценах на продукты питания между регионами Казахстана достигла 50%.