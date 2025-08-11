Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%

Цены на продукты в Казахстане этим летом показывают рекордный разброс: например, в одних городах килограмм мяса обходится на треть дешевле, чем в других. Разница заметна и в молочной продукции, яйцах, масле и колбасных изделиях. Где продукты дороже, а где дешевле – в материале Zakon.kz.

В столицах все дорого

Лидерами по стоимости остаются Алматы и Астана. Здесь килограмм хлеба из муки высшего сорта стоит около 543-544 тенге (средняя цена по РК – 429), десяток яиц – около 600 тенге (500), мука высшего сорта – 465-475 тенге (414), а цены на сладости и мясо регулярно превышают среднереспубликанские показатели на 20–30%. Говядина с костями стоит в Астане 3389 тенге за килограмм (3188), баранина – 3894 тенге (3347).

Актау выделяется среди регионов с самой высокой ценой на говядину – 3477 тенге (3188 тенге в среднем по стране), а сливочное масло достигает рекордных 6417 тенге за килограмм (4703 – в среднем по РК).

Жезказган, Конаев и Семей также входят в список дорогих городов по ряду товарных категорий – особенно по хлебу, молочным продуктам и свежим овощам.

Где продукты дешевле?

Самые доступные цены на многие социально важные продукты отмечены в Туркестане, Кызылорде и Уральске. Пшеничный хлеб первого сорта стоит в этих городах от 182 до 201 тенге за килограмм, яйца – 396-445 тенге за десяток, репчатый лук – 168-190 тенге за килограмм (218 – в среднем по стране). В Актобе и Атырау также наблюдаются умеренно низкие цены на крупы, овощи и мясо.

Детальный анализ по категориям

Молоко пастеризованное (2,5% и 3,2-4%, литр). Цены колеблются от 315-338 тенге в Петропавловске и Костанае до 590 тенге в Алматы. В Астане молоко стоит примерно 432-590 тенге за литр.

Сметана. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы (2576 тенге), тогда как в Туркестане и Костанае цены ниже – 1750-2200 тенге за килограмм.

Творог (5-9% жирности). Дороже всего творог стоит в Актау (2829) и Астане (2588), а дешевле – в Талдыкоргане, Уральске, Кызылорде (1600–2200 тенге).

Кефир (2,5%, литр). В Астане и Алматы цены на кефир составляют 487-492 тенге, в южных и западных городах – 355-440 тенге.

Сыр твердый. Самая высокая цена за килограмм – в Кызылорде (6294 тенге) и Астане (6029). Самые доступные предложения – в Конаеве (3730 тенге).

Колбаса вареная. В Алматы и Астане цены – 4104 и 3217 тенге за килограмм соответственно. Дешевле всего она стоит в Актобе (2312 тенге).

Цены на овощи также показывают большую вариабельность. Например, лук стоит в Усть-Каменогорске 277 тенге за килограмм, в Туркестане лишь 168 тенге. Аналогичный разброс цен – по картофелю, где разница между городами доходит до 80%.

Отметим, что разница в ценах между дорогими городами (Алматы, Астана, Актау) и более бюджетными регионами (Туркестан, Кызылорда, Уральск) достигает 30-50% по многим причинам. Высокие цены в крупных мегаполисах объясняются концентрацией населения, более высоким спросом и затратами на логистику. В то же время, регионы, расположенные ближе к сельскохозяйственным зонам, удерживают цены на социально значимые продукты значительно ниже.

Согласно официальным данным, годовая инфляция на продовольственные товары в Казахстане в июле 2025 года составила 11,2%.