#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Финансы

Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
Цены на продукты в Казахстане этим летом показывают рекордный разброс: например, в одних городах килограмм мяса обходится на треть дешевле, чем в других. Разница заметна и в молочной продукции, яйцах, масле и колбасных изделиях. Где продукты дороже, а где дешевле – в материале Zakon.kz.

В столицах все дорого

Лидерами по стоимости остаются Алматы и Астана. Здесь килограмм хлеба из муки высшего сорта стоит около 543-544 тенге (средняя цена по РК – 429), десяток яиц – около 600 тенге (500), мука высшего сорта – 465-475 тенге (414), а цены на сладости и мясо регулярно превышают среднереспубликанские показатели на 20–30%. Говядина с костями стоит в Астане 3389 тенге за килограмм (3188), баранина – 3894 тенге (3347).

Актау выделяется среди регионов с самой высокой ценой на говядину – 3477 тенге (3188 тенге в среднем по стране), а сливочное масло достигает рекордных 6417 тенге за килограмм (4703 – в среднем по РК).

Жезказган, Конаев и Семей также входят в список дорогих городов по ряду товарных категорий – особенно по хлебу, молочным продуктам и свежим овощам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:45
Продовольственная инфляция в Казахстане: цены на овощи рвут шаблоны

Где продукты дешевле?

Самые доступные цены на многие социально важные продукты отмечены в Туркестане, Кызылорде и Уральске. Пшеничный хлеб первого сорта стоит в этих городах от 182 до 201 тенге за килограмм, яйца – 396-445 тенге за десяток, репчатый лук – 168-190 тенге за килограмм (218 – в среднем по стране). В Актобе и Атырау также наблюдаются умеренно низкие цены на крупы, овощи и мясо.

Детальный анализ по категориям

Молоко пастеризованное (2,5% и 3,2-4%, литр). Цены колеблются от 315-338 тенге в Петропавловске и Костанае до 590 тенге в Алматы. В Астане молоко стоит примерно 432-590 тенге за литр.

Сметана. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы (2576 тенге), тогда как в Туркестане и Костанае цены ниже – 1750-2200 тенге за килограмм.

Творог (5-9% жирности). Дороже всего творог стоит в Актау (2829) и Астане (2588), а дешевле – в Талдыкоргане, Уральске, Кызылорде (1600–2200 тенге).

Кефир (2,5%, литр). В Астане и Алматы цены на кефир составляют 487-492 тенге, в южных и западных городах – 355-440 тенге.

Сыр твердый. Самая высокая цена за килограмм – в Кызылорде (6294 тенге) и Астане (6029). Самые доступные предложения – в Конаеве (3730 тенге).

Колбаса вареная. В Алматы и Астане цены – 4104 и 3217 тенге за килограмм соответственно. Дешевле всего она стоит в Актобе (2312 тенге).

Цены на овощи также показывают большую вариабельность. Например, лук стоит в Усть-Каменогорске 277 тенге за килограмм, в Туркестане лишь 168 тенге. Аналогичный разброс цен – по картофелю, где разница между городами доходит до 80%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:45
В Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией

Отметим, что разница в ценах между дорогими городами (Алматы, Астана, Актау) и более бюджетными регионами (Туркестан, Кызылорда, Уральск) достигает 30-50% по многим причинам. Высокие цены в крупных мегаполисах объясняются концентрацией населения, более высоким спросом и затратами на логистику. В то же время, регионы, расположенные ближе к сельскохозяйственным зонам, удерживают цены на социально значимые продукты значительно ниже.

Согласно официальным данным, годовая инфляция на продовольственные товары в Казахстане в июле 2025 года составила 11,2%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курс доллара вырос почти на 3 тенге на торгах
Финансы
15:39, Сегодня
Курс доллара вырос почти на 3 тенге на торгах
Доллар может существенно подорожать в следующем году – аналитический прогноз
Финансы
15:01, Сегодня
Доллар может существенно подорожать в следующем году – аналитический прогноз
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 августа
Финансы
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: