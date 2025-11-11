Инфляционные ожидания казахстанцев: вера в стабильность

Согласно опросу Нацбанка РК, средняя оценка ожидаемой инфляции на год составила 13,6%, против 13,2% в октябре. На горизонте 5 лет показатель вырос с 14% до 14,3%. То есть население по-прежнему закладывает высокий, но уже относительно стабильный уровень инфляции, сообщает Zakon.kz.

Настроения снижаются, но сохраняются зоны оптимизма

Наиболее болезненно население относится к инфляции на продукты питания – рост цен на них отметили 80,4% опрошенных.

В целом же, индекс потребительских настроений, согласно документу, снизился с 102,7 до 99,1, отражая некоторое охлаждение ожиданий по перспективам страны и личного благосостояния.

Тем не менее, примерно 27,8% респондентов полагают, что их материальное положение скорее улучшится в течение года.

Интересно, что на фоне растущих цен люди не отказываются от финансовой дисциплины. Доля тех, кому удалось отложить деньги, даже немного выросла – 25,3% против 24,5% месяцем ранее. Кроме того, 19,4% считают, что сейчас подходящее время для сбережений, что также выше сентябрьского показателя (16,9%).

Взгляд на экономику: осторожный реализм

За последний месяц 41,3% опрошенных заметили "очень сильный" рост цен "на все" (в сентябре – 40%). На ближайший месяц 24,8% ожидают аналогичной динамики (в сентябре – 23,4%). Однако восприятие будущей инфляции на горизонте года носит адаптационный характер: 29,9% считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас (в сентябре – 26,3%).

Лишь 9,4% респондентов полагают, что ближайшие 12 месяцев будут "хорошим временем" для страны (в сентябре – 12,2%).

На более длинной дистанции оптимизм выше: 19,5% считают, что следующие пять лет будут благоприятными (против 18% в сентябре). Это говорит о том, что население различает краткосрочные трудности и долгосрочные перспективы.

В отношении крупных покупок казахстанцы по-прежнему сдержанны: только 17,1% считают, что сейчас подходящий момент для значительных расходов (в сентябре – 17%).

В конце отметим, что инфляционные ожидания казахстанцев не обязательно свидетельствуют о нарастающем кризисе. Скорее, они отражают естественную реакцию общества на продолжающееся ценовое давление и постепенную адаптацию к новым экономическим условиям. После нескольких лет нестабильности казахстанцы стали реалистичнее оценивать риски и осторожнее планировать расходы. При этом сохраняется вера в долгосрочную устойчивость экономики.

Отметим, что опрос традиционно проводится Нацбанком РК среди 1500 совершеннолетних граждан Казахстана по всем регионам страны и городам Астана, Алматы и Шымкент.

Ранее мы сообщили, что, согласно опросу АФК, ожидания участников рынка по инфляции на горизонте 12 месяцев снизились с 12,1% до 11,2%. Этому способствовали как внешние факторы (цены на нефть), так и административные меры (отсрочка повышения тарифов ЖКХ).