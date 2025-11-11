#Народный юрист
Финансы

Инфляционные ожидания казахстанцев: вера в стабильность

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:34
Согласно опросу Нацбанка РК, средняя оценка ожидаемой инфляции на год составила 13,6%, против 13,2% в октябре. На горизонте 5 лет показатель вырос с 14% до 14,3%. То есть население по-прежнему закладывает высокий, но уже относительно стабильный уровень инфляции, сообщает Zakon.kz.

Настроения снижаются, но сохраняются зоны оптимизма

Наиболее болезненно население относится к инфляции на продукты питания – рост цен на них отметили 80,4% опрошенных.

В целом же, индекс потребительских настроений, согласно документу, снизился с 102,7 до 99,1, отражая некоторое охлаждение ожиданий по перспективам страны и личного благосостояния.

Тем не менее, примерно 27,8% респондентов полагают, что их материальное положение скорее улучшится в течение года.

Интересно, что на фоне растущих цен люди не отказываются от финансовой дисциплины. Доля тех, кому удалось отложить деньги, даже немного выросла – 25,3% против 24,5% месяцем ранее. Кроме того, 19,4% считают, что сейчас подходящее время для сбережений, что также выше сентябрьского показателя (16,9%).

Взгляд на экономику: осторожный реализм

За последний месяц 41,3% опрошенных заметили "очень сильный" рост цен "на все" (в сентябре – 40%). На ближайший месяц 24,8% ожидают аналогичной динамики (в сентябре – 23,4%). Однако восприятие будущей инфляции на горизонте года носит адаптационный характер: 29,9% считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас (в сентябре – 26,3%).

Лишь 9,4% респондентов полагают, что ближайшие 12 месяцев будут "хорошим временем" для страны (в сентябре – 12,2%).

На более длинной дистанции оптимизм выше: 19,5% считают, что следующие пять лет будут благоприятными (против 18% в сентябре). Это говорит о том, что население различает краткосрочные трудности и долгосрочные перспективы.

В отношении крупных покупок казахстанцы по-прежнему сдержанны: только 17,1% считают, что сейчас подходящий момент для значительных расходов (в сентябре – 17%).

В конце отметим, что инфляционные ожидания казахстанцев не обязательно свидетельствуют о нарастающем кризисе. Скорее, они отражают естественную реакцию общества на продолжающееся ценовое давление и постепенную адаптацию к новым экономическим условиям. После нескольких лет нестабильности казахстанцы стали реалистичнее оценивать риски и осторожнее планировать расходы. При этом сохраняется вера в долгосрочную устойчивость экономики.

Отметим, что опрос традиционно проводится Нацбанком РК среди 1500 совершеннолетних граждан Казахстана по всем регионам страны и городам Астана, Алматы и Шымкент.

Ранее мы сообщили, что, согласно опросу АФК, ожидания участников рынка по инфляции на горизонте 12 месяцев снизились с 12,1% до 11,2%. Этому способствовали как внешние факторы (цены на нефть), так и административные меры (отсрочка повышения тарифов ЖКХ).

Андрей Валентинов
