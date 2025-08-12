Доллар пошел на снижение на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,29 тенге, снизившись на 0,49 тенге.

Курс рубля равен 6,80 тенге (-0,0052).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 75,49 тенге (+0,20).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,5-544 тенге, евро – по 629,5-633 тенге, рубли – по 6,68-6,79 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти 12 августа.

Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,50% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,96 доллара за баррель.

Также цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,38%, до 64,20 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 542,66 тенге, евро – 631,98 тенге, рубля – 6,77 тенге.

