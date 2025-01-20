Курс доллара пошел на снижение в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,99 тенге, понизившись на 0,23 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 72,41 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,54-532,58 тенге, евро – по 545,99-550,17 тенге, рубли – по 5,09-5,18 тенге.

Мировые цены на нефть снизились на торгах 20 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,42%, достигнув 80,45 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,39% и закрепились на уровне 77,09 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,12 тенге, евро – в 546,08 тенге, рубля – в 5,17 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 января, можно здесь.