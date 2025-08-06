Доллар продолжил снижение на торгах 6 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,58 тенге, снизившись еще на 0,97 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,73 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,05 тенге (+0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,1 тенге, евро – по 620,5-624,5 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 6 августа.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,36%, до 68,56 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 1,41%, до 66,08 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,53 тенге, евро – 620,52 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 августа, можно здесь.