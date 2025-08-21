Курс доллара по итогам торгов продолжил снижение

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,75 тенге , снизившись на 0,61 тенге. Накануне, 20 августа, по результатам торгов американская валюта ушла вниз на 0,21 тенге.

Курс рубля составил 6,7 тенге (-0,007).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,97 тенге (+0,021).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537-539 тенге, евро – по 625-629 тенге, рубли – по 6,65-6,73 тенге.

Мировые цены на нефть пошли вверх на торгах 21 августа.

Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24 доллара (0,36%), до 67,08 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на 0,28 (0,45%), до 62,99 доллара за баррель.