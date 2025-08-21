Курс доллара по итогам торгов продолжил снижение
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 537,75 тенге, снизившись на 0,61 тенге. Накануне, 20 августа, по результатам торгов американская валюта ушла вниз на 0,21 тенге.
Курс рубля составил 6,7 тенге (-0,007).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,97 тенге (+0,021).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537-539 тенге, евро – по 625-629 тенге, рубли – по 6,65-6,73 тенге.
Мировые цены на нефть пошли вверх на торгах 21 августа.
Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24 доллара (0,36%), до 67,08 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на 0,28 (0,45%), до 62,99 доллара за баррель.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript