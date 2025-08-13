Валютная арифметика: какой город Казахстана лидирует по продажам долларов

На валютном рынке Казахстана складывается интересная и разнонаправленная динамика. Oдни регионы активно покупают наличную иностранную валюту, а другие – продают ее в заметных объемах. О том, в каких городах спрос максимальный, а где преобладает предложение, – в материале Zakon.kz.

Доллар по-прежнему в лидерах

Несмотря на глобальные тренды, доллар США остается самой востребованной валютой в Казахстане. По данным Нацбанка РК, в июне общий объем покупки долларов населением составил внушительные 109,4 млрд тенге. Тем не менее, это на 33% меньше, чем в мае 2025 года, и на 25,8% меньше, чем год назад. В целом за январь-июнь текущего года объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами составил 707,1 млрд тенге – на 25,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Региональные данные подтверждают эту тенденцию: наибольший чистый спрос на доллары зафиксирован

в Алматы (33,9 млрд тенге),

в Шымкенте (25,9 млрд тенге);

в Мангистауской области (7,9 млрд тенге).

Динамика спроса на доллар в последние месяцы была весьма интересной. В апреле 2025 года чистая покупка долларов населением составила 66,9 млрд тенге. Это было на 10% меньше, чем в марте, и на 54% меньше, чем в апреле 2025 года. При этом в мае чистый спрос на доллар подскочил до 161,5 млрд тенге, что более чем в два раза превысило апрельские показатели.

Кто в минусе?

Самые любопытные данные мы видим по российскому рублю. Его чистые продажи населением Казахстана составили рекордные 40,5 млрд тенге. Это говорит о том, что казахстанцы активно избавлялись от рублевых накоплений, предпочитая переводить их в другую валюту или тенге. Лидером по продажам рубля стала Астана (36,7 млрд тенге), за ней следуют Алматы (5,4 млрд тенге) и Павлодарская область (586,3 млн тенге).

Еще один интересный факт: в Астане и Алматы, несмотря на активную покупку доллара, фиксируются чистые продажи евро. Особенно это заметно в Астане, где жители купили евро на 3,6 млрд тенге. Возможно, это связано с туристическим сезоном: часть казахстанцев, готовясь к отпуску, обменивала свои сбережения в евро на доллары.

Региональные особенности

Анализ по областям также выявляет свои тренды. Например, Восточно-Казахстанская и Алматинская области отличились продажами доллара США (422,0 и 195,4 тыс., соответственно), тогда как в большинстве других регионов наблюдался спрос на него.

В свою очередь в Атырауской области наблюдался наибольший чистый спрос на британский фунт, который составил 9,3 млн тенге, в то время как чистый спрос на китайский юань (CNY) был самым высоким в Костанайской области – 7,1 млн тенге.

Отметим, что сегодня по итогам торгов на бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 537,96 тенге (снижение на 4,08 тенге).