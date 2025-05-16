Какие города лидируют по уровню инфляции в Казахстане

В каких городах и регионах наиболее заметно выросли цены на товары и услуги по итогам апреля 2025 года, в материале Zakon.kz.

Годовая инфляция ускорилась в 18 регионах, осталась неизменной в одном регионе и замедлилась также в одном регионе. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 5 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Астане (13,8%), сообщается в публикации Национального банка РК.

Как мы сообщали ранее, в апреле годовая инфляция составила 10,7%. При этом в апреле 2025 года месячная инфляция в стране составила 1,2%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Туркестанской области, городах Алматы и Шымкент (по 1,5%).

Фото: Национальный банк РК

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (8,5%) в Акмолинской (11,2%), Карагандинской (10,8%) областях и Астане (9,8%). В ряде областей показатель также превышал 9%.

Лидером по росту цен на непродовольственные товары стала Туркестанская область (14,8%). Выше, чем по стране (8,9%), показатель сложился в Северо-Казахстанской (10,9%), Мангистауской и Улытау (по 10,7%), Абай (10,2%), Атырауской (10,1%) и других областях.

Цены на платные услуги наиболее существенно увеличились в Алматы (20,0%), Астане (19,2%), Западно-Казахстанской (18,6%), Карагандинской (17,9%) и Акмолинской (16,3%) областях.

Ранее Zakon.kz рассказывал, насколько выросли цены на продукты питания в апреле.