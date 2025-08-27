В Казахстане снизился спрос на российский рубль

Как изменились объемы продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами в июле – в материале Zakon.kz.

В июле чистые продажи наличной российской валюты в обменных пунктах РК оказались отрицательными (-53,2 млрд тенге). Это значит, что обменники за месяц скупили больше рублей, чем продали населению, отмечают в Первом кредитном бюро.

"При этом чистый спрос на рубли со стороны клиентов обменников поставил очередной антирекорд, причем чистые продажи остаются отрицательными восьмой месяц подряд. Сам рубль при этом крепнет тоже восьмой месяц подряд". Первое кредитное бюро

Отметим, что средний обменный курс рубля в июле составил 6,71 тенге, увеличившись на 2,6%.

Вместе с тем нетто-продажи долларов обменниками составили 120,8 млрд тенге, что примерно на 10% больше, чем месяцем ранее. Продажи евро достигли 5,7 млрд тенге. Это в пять раз больше низкой базы июня, но далеко не рекорд, уточнили в Бюро.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Ранее Zakon.kz сообщал, что в июне общий объем покупки долларов населением составил внушительные 109,4 млрд тенге.