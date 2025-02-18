Какие товары и услуги больше всего подорожали в первый месяц 2025 года

В Национальном банке РК представили данные по инфляции. На какие группы товаров наблюдался наибольший рост цен по итогам января 2025 года – в материале Zakon.kz.

В январе 2025 года показатель годовой инфляции ускорился до 8,9% против 8,6% в декабре 2024 года. Месячные темпы роста цен также ускорились и составили 1,1%, сообщили в Национальном банке РК.

Ускорение годовых темпов роста цен произошло по всем компонентам инфляции. Удорожание продовольственных товаров было обусловлено значительным вкладом отдельных продуктов питания. Годовая непродовольственная инфляция ускорилась в условиях устойчивого потребительского спроса и ослабления номинального обменного курса.

Сервисная инфляция в годовом выражении ускорилась вследствие роста стоимости отдельных услуг, обусловленного как рыночными, так и регуляторными факторами. Регулируемые жилищно-коммунальные услуги также продемонстрировали ускорение в годовом выражении.

"С учетом сезонной корректировки зафиксирован существенный рост цен на масла и жиры, рыбу и морепродукты, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия, бытовые приборы, автомобили, предметы личного ухода, финансовые услуги, страхование и аренду жилья". Национальный банк РК

Компоненты инфляции

В январе 2025 года годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 5,8%. Основной проинфляционный вклад в компоненту внес рост цен на масла и жиры, а также мясо. В то же время замедление годовой инфляции на хлебобулочные изделия, крупы и фрукты, а также годовая дефляция цен на яйца выступили ключевыми факторами дезинфляционного давления. Также отмечается, что овощи третий месяц подряд вносят наибольший вклад в месячную продовольственную инфляцию.

"В январе 2025 года цены на овощи выросли на 6,1% (декабрь 2024 года – 8,7%). Основным фактором удорожания стало повышение цен на картофель, который подорожал на 16,4% на фоне снижения объемов производства, роста цен производителей в сельском хозяйстве и ограниченности запасов. Также зафиксирован рост цен на белокочанную капусту (8,8%), чеснок (6,4%), огурцы (5,4%), цветную капусту (4,4%) и помидоры (3,5%)". Национальный банк РК

Фото: Национальный банк РК

Месячный рост цен на непродовольственные товары в январе 2025 года замедлился до 0,6% (в декабре 2024 года – 0,8%). Замедлению темпов роста цен способствовало сдерживающее влияние, исходящее от ряда товарных позиций.

Темпы роста цен на инструменты и приспособления, используемые в быту и садоводстве (-1,7%), а также товары и услуги, используемые для ведения домашнего хозяйства (-0,2%), перешли в негативную зону, оказывая понижательное влияние на сегмент непродовольственных товаров. Одновременно с этим темпы месячного роста цен на мебель и предметы домашнего обихода замедлились с 1,2% в декабре 2024 года до 0,1% в январе 2025 года, на горюче смазочные материалы – с 0,3 до 0,1%.

В то же время ряд товарных позиций привносит повышательный вклад в непродовольственную инфляцию. Например, темпы роста цен на бытовые приборы и стеклянные изделия после продолжительного снижения ускорились и достигли 3,9% и 0,8%, соответственно. Также возросшие месячные темпы роста цен отмечаются на автомобили (2,4%), твердое топливо (1,1%), стройматериалы (0,6%) и материалы для изготовления одежды (0,5%).

Годовой рост цен на услуги ускорился до 13,8%. Поясняется, что ускорению способствовал годовой рост цен на амбулаторные услуги, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания, арендную плату за жилье, услуги общественного питания и организацию комплексного отдыха.

"Среди рыночных услуг наблюдалось значительное повышение цен на отдельные категории услуг. Так, стоимость финансовых услуг увеличилась на 5,7%, причиной этому послужило повышение комиссий за перевод денежных средств (6,5%), за проведение платежей (6,1%) и комиссий по обслуживанию карточек (2,5%). Также отмечается рост цен на услуги страхования (3,7%), в частности услуги, связанные со страхованием автотранспорта (6,5%)". Национальный банк РК

Отмечается, что наблюдалось замедление месячного роста цен на услуги организаций комплексного отдыха (с 5,5% в декабре 2024 года до 1,1% в январе 2025 года), гостиничного обслуживания (с 3,1 до 0,3%) и общественного питания (с 2 до 0,6%).

Фото: Национальный банк РК

Темпы месячного роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги в январе 2025 года остались неизменными – на уровне 0,9%. При этом наибольшее увеличение в январе было зафиксировано в тарифах на центральное отопление – на 2,2%, тарифы на горячую воду повысились на 1,7% и электроэнергию – на 1%. В то же время стоимость таких услуг, как холодная вода, водоотведение и газ, осталась неизменной, что оказало сдерживающее влияние на общий рост жилищно-коммунальных тарифов.

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