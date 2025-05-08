Индекс цен: какие товары и услуги сильнее подорожали в Казахстане

Как изменились индексы цен на различные категории товаров и услуг за январь–апрель 2025 года – в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики, в апреле 2025 года инфляционное давление в Казахстане продолжило ощущаться. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 9,7% за январь–апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост был неравномерным – одни категории товаров и услуг дорожают быстрее других.

Сильнее всего вырос индекс цен на платные услуги. По сравнению с прошлым годом они подорожали на 14,5%. Продовольственные товары прибавили 7,1%, непродовольственные 8,8%.

Фото: Zakon.kz

Рост индекса в сфере отдыха и культуры составил 19,8%, связь выросла на 16,5%, жилищно-коммунальные услуги на 15,8%. В здравоохранении рост составил 12,5%, рестораны и гостиницы +11,3%.

В свою очередь, такая динамика цен может быть связана как с удорожанием коммунальных расходов предприятий, так и с ростом спроса на перечисленные услуги.

В сегменте продовольственных товаров наибольший рост индекса отмечается на продукты питания и безалкогольные напитки — 6,9%. Отметим, что по сравнению с апрелем 2024 года рост составил 8,3%. Алкоголь и табачные изделия за январь-апрель стали дороже на 12,6%, по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Наименьший рост индекса наблюдается в категории "предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание жилья" – 5,1% по сравнению с прошлым годом. Транспорт вырос на 6,3%. Индекс цен на одежду и обувь прибавил 10,8%.

Отметим, что по отношению к декабрю 2020 года общий индекс потребительских цен (товары и услуги) вырос на 63,5%. При этом некоторые категории, например, алкоголь и табак, подорожали на 79,1%, а жилищные услуги — на 74,9%, в сфере здравоохранения рост составил 68%. При этом, самые медленно-растущие сферы это связь и транспорт, где рост индекса по сравнению с декабрем 2020 года составил 27,9 и 42,7% соответственно.

В целом, анализ ИПЦ за апрель 2025 года показывает, что инфляция в Казахстане все еще сохраняет устойчивый характер, что требует от потребителей более взвешенного подхода к планированию расходов.

Ранее, Zakon.kz также сообщал, что импортные продукты на рынке Казахстана демонстрируют более быстрый рост цен по сравнению с отечественными аналогами, что напрямую влияет на общую инфляцию в стране.