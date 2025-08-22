Какие продукты питания сильнее подорожали за год в Казахстане – статистика

Среднегодовой рост индекса цен на социально значимые продукты в Казахстане не превысил 10%, при этом отдельные категории товаров показали более заметное увеличение. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за период с 13 августа 2024 по 19 августа 2025 года общий индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городам Казахстана вырос на 9,6%. Это означает среднее удорожание продуктовой корзины почти на 10%. При этом ценовая динамика заметно различается по городам и товарным группам.

Сильнее всего рост цен проявился в Жезказгане, где индекс увеличился на 17,8% – это наибольший прирост среди всех городов. В Актобе показатель составил 15,8%, в Семее – 13,3%, в Караганде – 12,8%, а в Актау – 12,2%, что отражает ощутимое ускорение годовой инфляции по социально значимым товарам. Минимальные значения отмечены в Астане – 5,7%, Туркестане – 6,5%, Атырау – 8,2% и Алматы – 8,9%.

Фото: Zakon.kz

Товары-драйверы роста

Главный вклад в годовой прирост цен внесли овощи и масла. Наибольший рост зафиксирован по ценам на белокочанную капусту – рост индекса за год составил 50,4%. При этом самое высокое значение зафиксировано в Таразе, где индекс вырос на 80,8%, на втором месте Кызылорда – 77,2%, на третьем – Алматы – 71,7%. Также существенное увеличение индекса в Семее – 68,4%, Туркестане – 66,7% и Усть-Каменогорске – 66,4%.

Лук репчатый вырос в цене на 36,2% в среднем, а максимальные показатели индекса зафиксированы в Семее – 84,1% и Караганде – 70%. Обратим внимание, что единственным городом, где индекс цены на лук снизился, стал Кокшетау (-7,1%).

Кроме этого, существенно вырос индекс цен на подсолнечное масло +32,2%. Самое заметное увеличение в Караганде +49,3%, Жезказгане +46,1%, Актобе +42,3% и Семее +41,5%.

Среди других категорий продуктов стоит отметить соль, которая в среднем подорожала на 23,2%. Индекс цен на говядину вырос на 21,6%, при этом наиболее заметный рост отмечен в Жезказгане (+40,2%) и Петропавловске (+37,2%).

По ряду других позиций рост оказался умеренным: индекс цен на картофель прибавил 6,2% за год, морковь +14,4%, сахар +4,9%, молоко 2,5% +4,8%, яйца +7,4%.

Подешевевшие продукты

Вместе с тем цены на некоторые позиции стали ниже, и прежде всего это касается круп. Так, рис шлифованный снизился на целых 16,4%. Сильнее всего рис подешевел в Актобе, где индекс стал меньше на 28,3%.

Индекс цены на гречку снизился на 4%. Особенно заметно крупа подешевела в Петропавловске (-22,1%) и в Туркестане (-18%). Также среди товаров, где наблюдается снижение годового индекса цен, весовые рожки (-2,7%), мука пшеничная (−3,5%).

К слову, также выделяется некая особенность цены на пшеничный хлеб в отдельном городе. Если средний индекс по стране вырос на 4,5%, то в Алматы он взлетел сразу на 56% за год. По состоянию на 19 августа 2025 года средняя цена за килограмм пшеничного хлеба в Алматы составляла 273 тенге – это самое высокое значение по стране. А наиболее низкая цена на хлеб была в Петропавловске – всего 167 тенге.

Таким образом, наблюдается достаточно сильная региональная дифференциация индексов цен на социально значимые продтовары.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматы подскочили цены на мясо кур.