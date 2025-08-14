#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Финансы

Определен курс доллара в Казахстане по итогам торгов 14 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов остался прежним и составил 538,03 тенге. 

Курс рубля снизился и стал равен 6,75 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 74,91 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-542,1 тенге, евро – по 628-633,5 тенге, рубли – по 6,67-6,81 тенге.

Мировые цены на нефть начали расти на торгах 14 августа.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,43% с предыдущей сессии, достигнув отметки 65,89 доллара за баррель.

Также цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) подросла на 0,46%, до 62,94 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,96 тенге, евро – 630,27 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Финансы
15:18, Сегодня
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели
Финансы
15:09, Сегодня
Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели
Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций – мнения экономистов
Финансы
12:35, Сегодня
Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций – мнения экономистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: