Определен курс доллара в Казахстане по итогам торгов 14 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов остался прежним и составил 538,03 тенге.
Курс рубля снизился и стал равен 6,75 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 74,91 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-542,1 тенге, евро – по 628-633,5 тенге, рубли – по 6,67-6,81 тенге.
Мировые цены на нефть начали расти на торгах 14 августа.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,43% с предыдущей сессии, достигнув отметки 65,89 доллара за баррель.
Также цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) подросла на 0,46%, до 62,94 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,96 тенге, евро – 630,27 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно здесь.