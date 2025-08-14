Определен курс доллара в Казахстане по итогам торгов 14 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов остался прежним и составил 538,03 тенге.

Курс рубля снизился и стал равен 6,75 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 74,91 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-542,1 тенге, евро – по 628-633,5 тенге, рубли – по 6,67-6,81 тенге.

Мировые цены на нефть начали расти на торгах 14 августа.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,43% с предыдущей сессии, достигнув отметки 65,89 доллара за баррель.

Также цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) подросла на 0,46%, до 62,94 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,96 тенге, евро – 630,27 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно здесь.