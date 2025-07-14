Курс доллара вырос на торгах 14 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,24 тенге, поднявшись на 2,93 тенге.
Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,70 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,08 тенге (+0,62).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 523,1-525,3 тенге, евро – по 610,5-614,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 14 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,97%, до 71,04 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,05%, до 69,17 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 520,93 тенге, евро – 609,07 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 июля, можно здесь.