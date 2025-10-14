Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди". Об этом 14 октября 2025 года заявили в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября. О коллекционных монетах ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL Монета посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини. В Нацбанке уточнили, что монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук. Фото: nationalbank.kz "Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба НБК Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Материал по теме Топ вопросов о коллекционных монетах Нацбанка: где посмотреть, сколько стоят и как купить 14 августа 2025 года стало известно, что Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 30 ЖЫЛ из серии "Выдающиеся события и люди". Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: