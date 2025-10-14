#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Финансы

Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди". Об этом 14 октября 2025 года заявили в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября.

О коллекционных монетах ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL

Монета посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

В Нацбанке уточнили, что монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук.

Фото: nationalbank.kz

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба НБК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:27
Топ вопросов о коллекционных монетах Нацбанка: где посмотреть, сколько стоят и как купить

14 августа 2025 года стало известно, что Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 30 ЖЫЛ из серии "Выдающиеся события и люди". Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
15:18, 14 августа 2025
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк Казахстана
12:22, 04 ноября 2022
Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк Казахстана
Нацбанк выпускает коллекционные монеты к 125-летию Темирбека Жургенова
20:48, 24 июля 2023
Нацбанк выпускает коллекционные монеты к 125-летию Темирбека Жургенова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: