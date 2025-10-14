Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты
Отмечается, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 15 октября.
О коллекционных монетах ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL
Монета посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой – Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.
В Нацбанке уточнили, что монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук.
Фото: nationalbank.kz
"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба НБК
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
