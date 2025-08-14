Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения – данные МВФ

Международный валютный фонд опубликовал свежую статистику, согласно которой в 2025 году Казахстан впервые возглавил постсоветский рейтинг по ВВП на душу населения в текущих ценах, сообщает Zakon.kz.

Исторический максимум

Этот показатель, учитывающий текущий уровень цен и инфляцию, достигает, по данным фонда, 14,77 тыс. долларов – исторический максимум для страны и один из лучших результатов в мире среди развивающихся экономик.

По данным МВФ, Казахстан опережает ближайших соседей по рейтингу – Россию (14,26 тыс. долларов) и Туркменистан (13,34 тыс. долларов), а также обгоняет Китай, где ВВП на душу населения составляет 13,69 тыс. долларов.

Далее в списке идут: Грузия (9,57 тыс.), Армения (8,86 тыс.), Молдова (8,26 тыс.), Беларусь (7,88 тыс.), Азербайджан (7,6 тыс.), Украина (6,26 тыс.), Узбекистан (3,51 тыс.), Кыргызстан (2,75 тыс.) и Таджикистан (1,43 тыс.).

Особняком в рейтинге стоят три страны бывшего СССР – Латвия, Литва и Эстония. Там ВВП на душу населения – 24,37, 30,84 и 32, тыс. долларов соответственно.

Еще для сравнения: ВВП на душу населения в Турции равен 16,71 тыс. долларов, Украины – 6,26 тыс., Индии – 2,88 тыс. долларов, Японии – 33,96, США – 89,11 тыс. долларов.

Фото: imf.org

На чем построен рост Казахстана?

Казахстан располагает одними из крупнейших в мире запасами нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. Экспорт энергоносителей и минерального сырья остается ключевым драйвером экономики. В последние годы государство делает ставку на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что повышает устойчивость экономики.

Последовательные реформы в регулировании бизнеса, меры по улучшению делового климата и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала в страну. Иностранные инвестиции направляются в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты, что поддерживает рост.

Помимо этого, в РК наблюдается увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру, что способствует росту уровня жизни. Это в свою очередь повышает производительность труда и стимулирует внутренний потребительский рынок.

Стратегическое расположение Казахстана между Европой и Азией позволяет развивать транзитный потенциал. Участие в международных инициативах, включая "Один пояс – один путь", а также партнерство с Россией, Китаем, ЕС и другими ключевыми игроками усиливает экспортные и логистические возможности страны.

Ранее мы сообщили, что заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин заявил, что страна находимся на этапе "нормального экономического подъема", несмотря на то, что по итогам прошлого года впервые был зафиксирован отрицательный поток инвестиций – из Казахстана инвесторами было выведено 7,1 млрд долларов.