#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Финансы

Казахстан вышел в лидеры постсоветского пространства по ВВП на душу населения – данные МВФ

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:59 Фото: unsplash
Международный валютный фонд опубликовал свежую статистику, согласно которой в 2025 году Казахстан впервые возглавил постсоветский рейтинг по ВВП на душу населения в текущих ценах, сообщает Zakon.kz.

Исторический максимум

Этот показатель, учитывающий текущий уровень цен и инфляцию, достигает, по данным фонда, 14,77 тыс. долларов – исторический максимум для страны и один из лучших результатов в мире среди развивающихся экономик.

По данным МВФ, Казахстан опережает ближайших соседей по рейтингу – Россию (14,26 тыс. долларов) и Туркменистан (13,34 тыс. долларов), а также обгоняет Китай, где ВВП на душу населения составляет 13,69 тыс. долларов.

Далее в списке идут: Грузия (9,57 тыс.), Армения (8,86 тыс.), Молдова (8,26 тыс.), Беларусь (7,88 тыс.), Азербайджан (7,6 тыс.), Украина (6,26 тыс.), Узбекистан (3,51 тыс.), Кыргызстан (2,75 тыс.) и Таджикистан (1,43 тыс.).

Особняком в рейтинге стоят три страны бывшего СССР – Латвия, Литва и Эстония. Там ВВП на душу населения – 24,37, 30,84 и 32, тыс. долларов соответственно.

Еще для сравнения: ВВП на душу населения в Турции равен 16,71 тыс. долларов, Украины – 6,26 тыс., Индии – 2,88 тыс. долларов, Японии – 33,96, США – 89,11 тыс. долларов.

Фото: imf.org

На чем построен рост Казахстана?

Казахстан располагает одними из крупнейших в мире запасами нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. Экспорт энергоносителей и минерального сырья остается ключевым драйвером экономики. В последние годы государство делает ставку на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что повышает устойчивость экономики.

Последовательные реформы в регулировании бизнеса, меры по улучшению делового климата и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала в страну. Иностранные инвестиции направляются в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты, что поддерживает рост.

Помимо этого, в РК наблюдается увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру, что способствует росту уровня жизни. Это в свою очередь повышает производительность труда и стимулирует внутренний потребительский рынок.

Стратегическое расположение Казахстана между Европой и Азией позволяет развивать транзитный потенциал. Участие в международных инициативах, включая "Один пояс – один путь", а также партнерство с Россией, Китаем, ЕС и другими ключевыми игроками усиливает экспортные и логистические возможности страны.

Ранее мы сообщили, что заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин заявил, что страна находимся на этапе "нормального экономического подъема", несмотря на то, что по итогам прошлого года впервые был зафиксирован отрицательный поток инвестиций – из Казахстана инвесторами было выведено 7,1 млрд долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Определен курс доллара в Казахстане по итогам торгов 14 августа
Финансы
15:44, Сегодня
Определен курс доллара в Казахстане по итогам торгов 14 августа
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Финансы
15:18, Сегодня
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели
Финансы
15:09, Сегодня
Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: