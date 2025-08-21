Миллиардер объяснил, почему Казахстан обогнал Россию по ВВП
Эту статистику прокомментировал российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем телеграм-канале он заявил, что "статистика по Казахстану не такая уж и неожиданная" и назвал это "стандартным набором ключевых факторов роста", который, по его мнению, гарантированно работает.
Рецепт успеха от миллиардера
Олег Дерипаска (журнал Forbes оценивает состояние "алюминиевого короля" – основателя алюминиевого гиганта «Русал», в 4,1 млрд долларов США), перечислил основные составляющие экономического успеха Казахстана:
- Защита прав собственности. Создание надежной правовой среды, где бизнесмены чувствуют себя защищенными, – основа для притока капитала.
- Привлечение иностранных инвесторов. Страна стала магнитом для зарубежных инвестиций, которые приносят не только деньги, но и новые технологии и компетенции.
- Верховенство закона и борьба с коррупцией. Уменьшение бюрократических барьеров и повышение прозрачности делают экономику более привлекательной и эффективной.
- Сокращение доли госсектора. Передача части функций в частные руки повышает конкурентоспособность и эффективность.
"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надежных логистических коридоров в Китай и дает устойчивый результат, который нельзя не заметить".Олег Дерипаска
На чем еще строится успех Казахстана
Ранее мы сообщали, что, по данным МВФ, Казахстан опережает ближайших соседей – Россию (14,26 тыс. долларов) и Туркменистан (13,34 тыс. долларов), а также обгоняет Китай, где ВВП на душу населения составляет 13,69 тыс. долларов.
Далее в списке из постсоветских стран идут: Грузия (9,57 тыс.), Армения (8,86 тыс.), Молдова (8,26 тыс.), Беларусь (7,88 тыс.), Азербайджан (7,6 тыс.), Украина (6,26 тыс.), Узбекистан (3,51 тыс.), Кыргызстан (2,75 тыс.) и Таджикистан (1,43 тыс.).
Далее МВФ перечисляет "слагаемые" интенсивного роста.
Казахстан располагает одними из крупнейших в мире запасами нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. В последние годы государство делает ставку на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что повышает устойчивость экономики.
Последовательные реформы в регулировании бизнеса, меры по улучшению делового климата и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала в страну. Иностранные инвестиции направляются в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты, что поддерживает рост.
Помимо этого, в РК наблюдается увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру, что способствует росту уровня жизни. Это в свою очередь повышает производительность труда и стимулирует внутренний потребительский рынок.