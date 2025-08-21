Миллиардер объяснил, почему Казахстан обогнал Россию по ВВП

По оценке МВФ, Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения, этот показатель в 2025 году достигнет 14,77 тыс. долларов, что стало историческим максимумом для страны. В то же время, по прогнозам, российский ВВП на душу населения составит 14,26 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Эту статистику прокомментировал российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем телеграм-канале он заявил, что "статистика по Казахстану не такая уж и неожиданная" и назвал это "стандартным набором ключевых факторов роста", который, по его мнению, гарантированно работает.

Рецепт успеха от миллиардера

Олег Дерипаска (журнал Forbes оценивает состояние "алюминиевого короля" – основателя алюминиевого гиганта «Русал», в 4,1 млрд долларов США), перечислил основные составляющие экономического успеха Казахстана:

Защита прав собственности. Создание надежной правовой среды, где бизнесмены чувствуют себя защищенными, – основа для притока капитала.

Привлечение иностранных инвесторов. Страна стала магнитом для зарубежных инвестиций, которые приносят не только деньги, но и новые технологии и компетенции.

Верховенство закона и борьба с коррупцией. Уменьшение бюрократических барьеров и повышение прозрачности делают экономику более привлекательной и эффективной.

Сокращение доли госсектора. Передача части функций в частные руки повышает конкурентоспособность и эффективность.

"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надежных логистических коридоров в Китай и дает устойчивый результат, который нельзя не заметить". Олег Дерипаска

На чем еще строится успех Казахстана

Ранее мы сообщали, что, по данным МВФ, Казахстан опережает ближайших соседей – Россию (14,26 тыс. долларов) и Туркменистан (13,34 тыс. долларов), а также обгоняет Китай, где ВВП на душу населения составляет 13,69 тыс. долларов.

Далее в списке из постсоветских стран идут: Грузия (9,57 тыс.), Армения (8,86 тыс.), Молдова (8,26 тыс.), Беларусь (7,88 тыс.), Азербайджан (7,6 тыс.), Украина (6,26 тыс.), Узбекистан (3,51 тыс.), Кыргызстан (2,75 тыс.) и Таджикистан (1,43 тыс.).

Далее МВФ перечисляет "слагаемые" интенсивного роста.

Казахстан располагает одними из крупнейших в мире запасами нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. В последние годы государство делает ставку на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что повышает устойчивость экономики.

Последовательные реформы в регулировании бизнеса, меры по улучшению делового климата и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала в страну. Иностранные инвестиции направляются в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты, что поддерживает рост.

Помимо этого, в РК наблюдается увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру, что способствует росту уровня жизни. Это в свою очередь повышает производительность труда и стимулирует внутренний потребительский рынок.