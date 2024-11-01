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МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2025 году

рабочий на заводе, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:27 Фото: pexels
Международный валютный фонд опубликовал октябрьский доклад "Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия", в котором предсказал рост ВВП Казахстана на уровне 4,6% в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В главе, названной "Кавказ и Центральная Азия. Неопределенность на горизонте", подчеркивается, что в регионе продолжается устойчивый экономический рост, который в общем составит 4,3% в 2024 году (улучшение на 0,4% по сравнению с апрельским прогнозом) и 4,5% (ухудшение на 0,3%) в 2025 году.

При этом особенно указывается, что в некоторых странах субрегиона наблюдаются признаки замедления доходов от торговли и денежных переводов, связанных с военными действиями в Украине. Например, торговля между экспортерами нефти в регионе Кавказа и Центральной Азии и Россией замедляется. Экспорт в Россию сокращается (в частности, из Казахстана – на 20%).

страны таблица, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:27

Фото: imf.org

Из стран по росту ВВП в Центральной Азии специалисты фонда выделяют:

  • Узбекистан (прогнозируемый рост ВВП в 2025 году – 5,7%),
  • Таджикистан (4,5%),
  • Кыргызстан (5%),
  • Туркменистан (2,3%),
  • Казахстан (4,6%),
  • Пакистан (3,2%).

Что касается Казахстана, то в докладе особо подчеркивается, что для страны важен баланс между необходимостью сдерживания инфляции и поддержкой экономической активности через монетарную политику.

Таблица страны, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:27

Фото: imf.org

Вообще же Казахстан вместе с Туркменистаном отнесен в группу стран-экспортеров нефти (а, например, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан специалисты МВФ поместили в группу "Страны с низким доходом"). И для стран-экспортеров даются отдельные рекомендации. В них говорится, что диверсификация экономики является ключевой стратегией для стран Центральной Азии, которые известны своей зависимостью от экспорта сырьевых товаров. Отказ от использования природных ресурсов может защитить экономику этих стран от колебаний мировых цен на сырьевые товары. Мысль, согласитесь, не нова.

Ранее мы рассказали, что индустрия Казахстана после тяжелой весны с масштабными наводнениями вышла на положительные темпы роста.

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