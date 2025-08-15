Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,87 тенге, поднявшись на 2,77 тенге. Курс рубля снизился на торгах и составил 6,74 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,11 тенге (+0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,37-542,52 тенге, евро – по 629,17-634,16 тенге, рубли – по 6,67-6,78
Мировые цены на нефть снизились на торгах в пятницу, 15 августа.
Стоимость нефти марки Brent ушла вниз на 0,60% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,44 доллара за баррель.
В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,70%, до 63,51 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,03 тенге, евро – 629,23 тенге, рубля – 6,74 тенге.
