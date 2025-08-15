#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане

курс на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,87 тенге, поднявшись на 2,77 тенге. Курс рубля снизился на торгах и составил 6,74 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,11 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,37-542,52 тенге, евро – по 629,17-634,16 тенге, рубли – по 6,67-6,78

Мировые цены на нефть снизились на торгах в пятницу, 15 августа.

Стоимость нефти марки Brent ушла вниз на 0,60% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,44 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,70%, до 63,51 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,03 тенге, евро – 629,23 тенге, рубля – 6,74 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 августа, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
