Курс доллара вырос почти на 3 тенге на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,66 тенге, поднявшись на 2,85 тенге.

Курс рубля снизился и стал равен 6,81 тенге (-0,0052).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,29 тенге (-0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,12-544,20 тенге, евро – по 629,03-633,23 тенге, рубли – по 6,67-6,78 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти 11 августа.

Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,18% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,71 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,11%, до 63,95 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 августа, можно здесь.