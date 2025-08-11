#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Финансы

Курс доллара вырос почти на 3 тенге на торгах

курс валют в обменниках, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,66 тенге, поднявшись на 2,85 тенге.

Курс рубля снизился и стал равен 6,81 тенге (-0,0052).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,29 тенге (-0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,12-544,20 тенге, евро – по 629,03-633,23 тенге, рубли – по 6,67-6,78 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти 11 августа.

Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,18% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,71 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,11%, до 63,95 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%
Финансы
15:45, Сегодня
Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%
Доллар может существенно подорожать в следующем году – аналитический прогноз
Финансы
15:01, Сегодня
Доллар может существенно подорожать в следующем году – аналитический прогноз
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 августа
Финансы
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: