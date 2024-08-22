Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,08 тенге, сразу повысившись на 2,48 тенге с предыдущей сессии.
Курс китайского юаня вырос на 0,51 пункта, составив 67,07 тенге.
В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,5-480,12 тенге, евро – по 529,8-534,2 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.
Вместе с тем цены на нефть в мире 22 августа продолжили опускаться.
Согласно данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляет 76,01 доллара за баррель, что на 4 цента (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,14 доллара (0,19%), до 71,79 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,7 тенге, евро – в 529,12 тенге, рубля – в 5,18 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 августа, можно здесь.