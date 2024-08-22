Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,08 тенге, сразу повысившись на 2,48 тенге с предыдущей сессии.

Курс китайского юаня вырос на 0,51 пункта, составив 67,07 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,5-480,12 тенге, евро – по 529,8-534,2 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Вместе с тем цены на нефть в мире 22 августа продолжили опускаться.

Согласно данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляет 76,01 доллара за баррель, что на 4 цента (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,14 доллара (0,19%), до 71,79 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,7 тенге, евро – в 529,12 тенге, рубля – в 5,18 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 августа, можно здесь.

Читайте также

надпись экспорт
Почему не растет казахстанский экспорт – мнение аналитика
Биометрия и ЭЦП, как теперь микрофинансовые организации будут выдавать кредиты
Биометрия и ЭЦП: как теперь микрофинансовые организации будут выдавать кредиты
курс валют в обменниках
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 22 августа
Оксана Житникова
Нацбанк РК KASE Казахстан 2024 год Валюты Доллар Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: