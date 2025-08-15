#АЭС в Казахстане
Финансы

В Казахстане сократился объем депозитов в тенге – статистика

депозиты, тенге, статистика, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:40 Фото: freepik
Объем депозитов в депозитных организациях в июле продолжил увеличиваться. Однако в отдельных сегментах наблюдалось снижение по сумме вкладов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

С января по июль 2025 года объем депозитов в депозитных организациях увеличился на 4,9% – с 40,4 до 42,4 трлн тенге, согласно данным Национального банка РК. По сравнению с июлем 2024 года сумма выросла на 16,1%.

Фото: Zakon.kz

При этом депозиты в национальной валюте по сравнению с июнем сократились на 0,3% до 32, 9 трлн тенге. Отметим, что в июне 2025 года объем депозитов в тенге резко вырос, превысив 33 трлн тенге (+3,4% по сравнению с маем).

Однако снижение в июле коснулось только вкладов небанковских юридических лиц, которые сократились на 3% до 13,5 трлн тенге. Депозиты физлиц продолжили рост и в июле увеличились на 1,7% до 19,4 трлн тенге.

Фото: Zakon.kz

В то же время депозиты в иностранной валюте показали рост на 3,3% до 9,4 трлн тенге (в июне наблюдалось снижение до 9,1 трлн тенге). Вероятно, это могло быть связано с валютной переоценкой. Отметим, что по итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар.

При этом сумма выросла в обеих категориях. Так, вклады юрлиц прибавили 5,5% до 4,9 трлн тенге, рост по физлицам составил 1% до 4,4 трлн тенге. Из общей суммы депозитов основной объем приходится на вклады физических лиц – 23,8 трлн тенге, или 56,3%. За месяц они выросли почти на 376 млрд тенге, или на 1,6%. Вклады небанковских юридических лиц в июле уменьшились на 0,8% до 18,5 трлн тенге.

Ранее мы рассказывали, как изменилась динамика депозитов в июне.

Ольга Кудряшова
