Тенге ослаб до 540,72 за доллар: Нацбанк сделал заявление по валютным интервенциям

Национальный банк Казахстана сегодня, 1 августа 2025 года, опубликовал информационное сообщение по валютному рынку. Из него следует, что НБК провел валютные интервенции в объеме 125,6 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, по итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 235 млн долларов до 260 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,7 млрд долларов.

"30 июля, на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления, Национальный банк провел валютные интервенции в объеме 125,6 млн долларов. Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке". Пресс-служба НБК

Отмечается, что продажи валюты из Национального фонда за июль составили 700 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Нацфонда составила 12% от общего объема торгов или около 32 млн долларов в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

"В рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты". Пресс-служба НБК

Также сообщается, что объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 450 млн долларов.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 35 млн долларов или около 0,6% от общего объема торгов. В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется". Пресс-служба НБК

Подчеркивается, что в рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

31 июля 2025 года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал ситуацию на валютном рынке Казахстана. Он считает, что "курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет".