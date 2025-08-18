#АЭС в Казахстане
Финансы

Какие регионы Казахстана лидируют по инвестициям в основной капитал – статистика

инвестиции, бизнес, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:08 Фото: freepik
За январь-июль 2025 года наибольший объем капитальных вложений направлен в промышленность, недвижимость и транспорт. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики в январе-июле 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 9921,3 млрд тенге, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее увеличение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдалось в Актюбинской (на 52,7%) и Акмолинской (на 44,7%) областях. В Астане рост на 42,1%, а в Алматы показатель существенно ниже (+22,9%).

Фото: Zakon.kz

Также в числе лидеров стоит отметить Туркестанскую (рост на 33,8%) и Жамбылскую (+32,1%) области, а также Шымкент (+25,9%).

При этом, уменьшение ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается в Атырауской области (на 30,1%) и области Абай (на 7,2%).

Как отмечают в Бюро, около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями.

Преобладающими источниками финансирования инвестиций были собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе-июле 2025 года составил 6347,3 млрд тенге или 64% от общего объема.

Фото: Zakon.kz

Бюджетные средства составили 22,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, и по сравнению с январем-июлем 2024 года они увеличились на 47,9%. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал составила всего 3,5%.

Инвестиции по отраслям

От общего объема затрат 67,7% приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений и 27,8% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Основная доля инвестиций в основной капитал в январе-июле 2025 года приходится на промышленность (37,5%) (в том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 15,7%, обрабатывающую промышленность - 11,6%), операции с недвижимым имуществом (19,6%), транспорт и складирование (17,5%) и образование (7,4%).

Ранее, Zakon.kz сообщал о внесении поправок в Правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

Ольга Кудряшова
