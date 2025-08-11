Кому из казахстанцев и в каком случае положена выплата из госфонда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 11 августа 2025 года обратились с важной информацией к гражданам, потерявшим работу. Им напомнили о выплате из АО "Государственный фонд социального страхования", сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента по рассмотрению обращений АО "ГФСС" Самал Токсангазина рассказала, кто может претендовать на получение выплаты из ГФСС по потере работы и в каком объеме она назначается:

" Для казахстанцев, временно оставшихся без работы , предусмотрена выплата из Государственного фонда социального страхования... Данная выплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период поиска работы. Размер и сроки выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от вашего среднемесячного дохода за последние 2 года и стажа участия в системе (обязательного социального страхования. – Прим. ред.) Срок выплаты – от 1 до 6 месяцев".

Главные условия для назначения выплаты:

Участие в системе обязательного социального страхования, Официальная регистрация в качестве безработного.

" Подать заявку на назначение выплаты можно при регистрации в качестве безработного на портале enbek.kz и egov.kz или в карьерном центре. А если вы уже зарегистрированы в качестве безработного, то на портале egov.kz, через мобильные приложения банков второго уровня или в ЦОНе". Самал Токсангазина

По ее словам, казахстанцам, временно оставшимся без работы, важно помнить : обратиться за выплатой необходимо в течение 12 месяцев с момента регистрации в качестве безработного.

" Проверить социальные отчисления можно через портал egov.kz, мобильные приложения банков второго уровня или в ЦОНе. Подробную информацию вы можете получить на сайте и в социальных сетях фонда", – заключила Самал Токсангазина.

По состоянию на 1 июля 2025 года соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы получили 220,9 тыс. казахстанцев. По данным Минтруда, общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.