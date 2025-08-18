#АЭС в Казахстане
Финансы

МСП в Казахстане: торговля и услуги заняли половину рынка

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:55 Фото: Zakon.kz
Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) Казахстана показывает противоречивые результаты. На первый взгляд наблюдается положительная динамика по всем ключевым показателям. Однако детальный анализ выявляет множество скрытых проблем, сообщает Zakon.kz.

Темпы хорошие, но до роста ВВП не дотягивают

По состоянию на 1 августа 2025 года деловая активность в Казахстане находится на стабильном подъеме. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в стране работает свыше 2,3 миллиона зарегистрированных субъектов МСП, 91% из которых являются действующими. Интересно, что за последние десять лет (2015-2024 гг.) количество зарегистрированных юридических лиц в Казахстане увеличилось на 48,8%.

Среди всех зарегистрированных субъектов наибольшую долю составляют индивидуальные предприниматели – их более 1,87 миллиона, причем 95% из них ведут активную деятельность. 

Более половины всех зарегистрированных юридических лиц сконцентрированы в трех крупнейших мегаполисах:

  • Алматы: 155 634 (28,4%);
  • Астана: 107 150 (19,6%);
  • Шымкент: 29 677 (5,4%).

Анализ по видам экономической деятельности показывает, что бизнес в Казахстане имеет четкий фокус:

  • Юридические лица. Почти 50,5% всех зарегистрированных компаний работают в трех основных сферах: "Оптовая и розничная торговля" (27%), "Строительство" (13,4%) и "Предоставление прочих видов услуг" (10,1%).
  • Индивидуальные предприниматели. Здесь картина схожа, но еще с большей концентрацией. 66,1% всех ИП заняты в оптовой и розничной торговле (36,7%), предоставлении услуг (15,7%) и сельском хозяйстве (13,7%).

Иностранный капитал играет все более заметную роль в развитии казахстанского бизнеса. Количество компаний с иностранным капиталом выросло на 5,8% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран-инвесторов лидируют:

  • Россия: 23 110 зарегистрированных компаний с иностранной формой собственности и 4 886 – с совместной.
  • Узбекистан: 7 105 с иностранной формой и 624 с совместной.
  • Китай: 6 516 с иностранной формой и 1 090 с совместной.

Обзор статистики показывает, что казахстанская экономика демонстрирует устойчивый рост, движимый массовым предпринимательством. Тем не менее основной показатель – выпуск продукции – за январь-март 2025 года вырос всего на 1,9% (с учетом инфляции). Этот показатель значительно ниже общего темпа роста ВВП Казахстана, который в I квартале 2025 года составил 5,8%. Такая разница позволяет охарактеризовать общий рост выпуска продукции МСП как скромный, когда одни секторы растут, а другие – нет.

Что мешает развитию МСБ в Казахстане?

Несмотря на положительную динамику, казахстанские предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами. Основные сложности таковы:

  • Регуляторные барьеры. Бюрократические процедуры остаются сложными и длительными.
  • Доступ к финансированию. МСП испытывает трудности с получением кредитов.
  • Дефицит кадров. Нехватка квалифицированных специалистов, особенно в производстве и высокотехнологичных секторах.

По данным последнего опроса Нацбанка РК (в опросе приняли участие 3454 предприятия, из которых 54,3% – малые, 26,5% – средние и 19,2% – крупные), тремя главными барьерами для ведения бизнеса остаются регуляторные препятствия – в первую очередь, уровень налогового бремени (31,7%), общее состояние экономики (31,3%) и уровень конкуренции (30,1%).

Андрей Зубов
