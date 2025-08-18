МСП в Казахстане: торговля и услуги заняли половину рынка
Темпы хорошие, но до роста ВВП не дотягивают
По состоянию на 1 августа 2025 года деловая активность в Казахстане находится на стабильном подъеме. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в стране работает свыше 2,3 миллиона зарегистрированных субъектов МСП, 91% из которых являются действующими. Интересно, что за последние десять лет (2015-2024 гг.) количество зарегистрированных юридических лиц в Казахстане увеличилось на 48,8%.
Среди всех зарегистрированных субъектов наибольшую долю составляют индивидуальные предприниматели – их более 1,87 миллиона, причем 95% из них ведут активную деятельность.
Более половины всех зарегистрированных юридических лиц сконцентрированы в трех крупнейших мегаполисах:
- Алматы: 155 634 (28,4%);
- Астана: 107 150 (19,6%);
- Шымкент: 29 677 (5,4%).
Анализ по видам экономической деятельности показывает, что бизнес в Казахстане имеет четкий фокус:
- Юридические лица. Почти 50,5% всех зарегистрированных компаний работают в трех основных сферах: "Оптовая и розничная торговля" (27%), "Строительство" (13,4%) и "Предоставление прочих видов услуг" (10,1%).
- Индивидуальные предприниматели. Здесь картина схожа, но еще с большей концентрацией. 66,1% всех ИП заняты в оптовой и розничной торговле (36,7%), предоставлении услуг (15,7%) и сельском хозяйстве (13,7%).
Иностранный капитал играет все более заметную роль в развитии казахстанского бизнеса. Количество компаний с иностранным капиталом выросло на 5,8% по сравнению с прошлым годом.
Среди стран-инвесторов лидируют:
- Россия: 23 110 зарегистрированных компаний с иностранной формой собственности и 4 886 – с совместной.
- Узбекистан: 7 105 с иностранной формой и 624 с совместной.
- Китай: 6 516 с иностранной формой и 1 090 с совместной.
Обзор статистики показывает, что казахстанская экономика демонстрирует устойчивый рост, движимый массовым предпринимательством. Тем не менее основной показатель – выпуск продукции – за январь-март 2025 года вырос всего на 1,9% (с учетом инфляции). Этот показатель значительно ниже общего темпа роста ВВП Казахстана, который в I квартале 2025 года составил 5,8%. Такая разница позволяет охарактеризовать общий рост выпуска продукции МСП как скромный, когда одни секторы растут, а другие – нет.
Что мешает развитию МСБ в Казахстане?
Несмотря на положительную динамику, казахстанские предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами. Основные сложности таковы:
- Регуляторные барьеры. Бюрократические процедуры остаются сложными и длительными.
- Доступ к финансированию. МСП испытывает трудности с получением кредитов.
- Дефицит кадров. Нехватка квалифицированных специалистов, особенно в производстве и высокотехнологичных секторах.
По данным последнего опроса Нацбанка РК (в опросе приняли участие 3454 предприятия, из которых 54,3% – малые, 26,5% – средние и 19,2% – крупные), тремя главными барьерами для ведения бизнеса остаются регуляторные препятствия – в первую очередь, уровень налогового бремени (31,7%), общее состояние экономики (31,3%) и уровень конкуренции (30,1%).