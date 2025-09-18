Нефть в обмен на оборудование: что стоит за спадом товарооборота Казахстана и Европы

Взаимная торговля Казахстана со странами Европы за первые семь месяцев 2025 года сократилась на 9,3% до 25,3 млрд долларов. Однако детальный анализ показывает, что это не просто спад, а трансформация торговых потоков, сообщает Zakon.kz.

Снижение затронуло как экспорт, так и импорт. Поставки из Казахстана в Европу упали на 9,2% до 19,7 млрд долларов, а импорт из стран Европы сократился на 9,4% до 5,7 млрд долларов.

Экспорт: меньше нефти, больше зерна

Спад в экспорте в основном объясняется сокращением поставок сырьевых товаров, традиционно составляющих основу товарооборота, – отмечает экономист Ернар Серик. Наиболее заметно просели объемы по следующим позициям:

Сырая нефть (–1,8 млрд долларов, или –9,1%)

Уран (–40%)

Нефтепродукты (–39,5%)

Медные катоды (–96,2%)

Летательные аппараты (–89,5%).

В то же время, некоторые позиции демонстрируют впечатляющий рост, говорящий о диверсификации экспортной корзины Казахстана. Так, экспорт необработанного алюминия вырос в 2,7 раза (+164 млн долларов), пшеницы – в 2,7 раза (+70,5 млн долларов), сжиженных газов – в 2,7 раза (+59,5 млн долларов), а семян льна – почти вдвое (+49,4 млн долларов).

Фото: Zakon.kz

Импорт из Европы: технологии и оборудование

Импорт из ЕС также ушел в минус, но с интересными акцентами. Сократились закупки потребительских товаров и некоторых видов оборудования:

Самолеты (–65%)

Лекарственные средства (–14,8%)

Продукты питания (–60,3%)

Сельхозтехника и оборудование.

В противовес этому, Казахстан значительно нарастил импорт промышленного оборудования, что указывает на активное инвестирование в модернизацию производства. Ввоз паровых котлов вырос в 59 раз, металлообрабатывающих станков – в 14,7 раза, генераторных установок – в 4,3 раза. Также почти вдвое выросли поставки оборудования для термообработки (рост в 2,3 раза, +43 млн долларов).

Картина по странам-партнерам

Анализ по странам-партнерам показывает разнонаправленные тенденции. Италия остается крупнейшим торговым партнером, но товарооборот с ней сократился: экспорт в страну составил 9,4 млрд долларов (–13,4%), импорт – 690 млн долларов (–6,8%).

При этом некоторые страны Европы нарастили товарооборот с Казахстаном:

Нидерланды увеличили импорт из Казахстана до 3,2 млрд долларов (+16,4%).

Германия прибавила в экспорте Казахстана до 758 млн долларов (+14,9%), сохранив стабильный импорт (1,6 млрд долларов).

Среди небольших направлений наиболее заметен рост товарооборота с Бельгией (+54,7%), Швецией (+121,5%) и Венгрией (+223,4%).

В то же время торговля с Францией сократилась до 1,7 млрд долларов (–27,2%).

Подводя итоги, отметим, что снижение товарооборота с Европой не является признаком стагнации, а, возможно, отражает процесс структурных изменений, в ходе которого Казахстан перестраивает свою экономику, снижая зависимость от традиционных сырьевых позиций и наращивая импорт высокотехнологичного оборудования.

