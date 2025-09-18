Нефть в обмен на оборудование: что стоит за спадом товарооборота Казахстана и Европы
Снижение затронуло как экспорт, так и импорт. Поставки из Казахстана в Европу упали на 9,2% до 19,7 млрд долларов, а импорт из стран Европы сократился на 9,4% до 5,7 млрд долларов.
Экспорт: меньше нефти, больше зерна
Спад в экспорте в основном объясняется сокращением поставок сырьевых товаров, традиционно составляющих основу товарооборота, – отмечает экономист Ернар Серик. Наиболее заметно просели объемы по следующим позициям:
- Сырая нефть (–1,8 млрд долларов, или –9,1%)
- Уран (–40%)
- Нефтепродукты (–39,5%)
- Медные катоды (–96,2%)
- Летательные аппараты (–89,5%).
В то же время, некоторые позиции демонстрируют впечатляющий рост, говорящий о диверсификации экспортной корзины Казахстана. Так, экспорт необработанного алюминия вырос в 2,7 раза (+164 млн долларов), пшеницы – в 2,7 раза (+70,5 млн долларов), сжиженных газов – в 2,7 раза (+59,5 млн долларов), а семян льна – почти вдвое (+49,4 млн долларов).
Фото: Zakon.kz
Импорт из Европы: технологии и оборудование
Импорт из ЕС также ушел в минус, но с интересными акцентами. Сократились закупки потребительских товаров и некоторых видов оборудования:
- Самолеты (–65%)
- Лекарственные средства (–14,8%)
- Продукты питания (–60,3%)
- Сельхозтехника и оборудование.
В противовес этому, Казахстан значительно нарастил импорт промышленного оборудования, что указывает на активное инвестирование в модернизацию производства. Ввоз паровых котлов вырос в 59 раз, металлообрабатывающих станков – в 14,7 раза, генераторных установок – в 4,3 раза. Также почти вдвое выросли поставки оборудования для термообработки (рост в 2,3 раза, +43 млн долларов).
Картина по странам-партнерам
Анализ по странам-партнерам показывает разнонаправленные тенденции. Италия остается крупнейшим торговым партнером, но товарооборот с ней сократился: экспорт в страну составил 9,4 млрд долларов (–13,4%), импорт – 690 млн долларов (–6,8%).
При этом некоторые страны Европы нарастили товарооборот с Казахстаном:
- Нидерланды увеличили импорт из Казахстана до 3,2 млрд долларов (+16,4%).
- Германия прибавила в экспорте Казахстана до 758 млн долларов (+14,9%), сохранив стабильный импорт (1,6 млрд долларов).
- Среди небольших направлений наиболее заметен рост товарооборота с Бельгией (+54,7%), Швецией (+121,5%) и Венгрией (+223,4%).
- В то же время торговля с Францией сократилась до 1,7 млрд долларов (–27,2%).
Подводя итоги, отметим, что снижение товарооборота с Европой не является признаком стагнации, а, возможно, отражает процесс структурных изменений, в ходе которого Казахстан перестраивает свою экономику, снижая зависимость от традиционных сырьевых позиций и наращивая импорт высокотехнологичного оборудования.
Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США.