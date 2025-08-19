Курс доллара снизился в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,57 тенге, снизившись на 1,27 тенге. Курс рубля составил 6,71 тенге (-0,0225).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,88 тенге (-0,44).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539-541 тенге, евро – по 627-631 тенге, рубли – по 6,65-6,73.

Мировые цены на нефть также пошли на снижение на торгах 19 августа.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,99% с предыдущей сессии, достигнув отметки 65,94 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) ушла вниз на 1,02%, до 62,06 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540 тенге, евро – 630,72 тенге, рубля – 6,72 тенге.

